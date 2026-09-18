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Cittadinanza
18/09/2026 13:01:00

Marsala, a Fossarunza c'è una strada piena di buche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789725503-0-marsala-a-fossarunza-c-e-una-strada-piena-di-buche.jpg

Due grosse buche sulla strada vicinale Balistreri, in contrada Fossarunza a Marsala, vengono segnalate da un cittadino che chiede un intervento dell'amministrazione comunale. Una delle due si trova proprio all'intersezione con la litoranea SP84 e costringerebbe gli automobilisti ad allargare la traiettoria per evitarla.

 

La prima buca si trova nella parte centrale della strada, nei pressi della quale sorge anche il Museo Mirabile delle tradizioni e arti contadine. La seconda viene indicata come potenzialmente più pericolosa proprio per la sua posizione in prossimità dell'immissione sulla provinciale.

 

La vicinale Balistreri è inoltre una strada abbastanza trafficata, essendo uno dei collegamenti tra la litoranea Marsala-Petrosino e via Fossarunza.

La richiesta rivolta al Comune è quindi quella di verificare le condizioni della carreggiata e provvedere alla sistemazione dei punti danneggiati.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









Native | 18/09/2026
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