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Cittadinanza
18/09/2026 07:12:00

FIDAPA e Co.Tu.LeVi insieme contro la violenza: firmato il primo protocollo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/fidapa-e-co-tu-levi-insieme-contro-la-violenza-firmato-il-primo-protocollo-450.jpg

Una rete siciliana per prevenire e contrastare la violenza, partendo dalla formazione e dall’educazione. 

 

È questo il senso del Protocollo d’Intesa sottoscritto ad Aci Castello tra FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia e Co.Tu.LeVi. – Contro Tutte Le Violenze, in occasione dell’Assemblea delle Socie della FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia, che si è svolta il 12 settembre.

 

L’accordo rappresenta il primo di tre Protocolli d’Intesa promossi dal Distretto Sicilia e punta a costruire una collaborazione stabile tra realtà associative impegnate sul fronte della prevenzione e del contrasto delle diverse forme di violenza.

 

A firmare il documento sono state la presidente distrettuale di FIDAPA BPW Italy, Ina Di Figlia, e la presidente di Co.Tu.LeVi., Palma Camelia Aurora Ranno. Il percorso è stato sviluppato anche con il contributo della referente distrettuale Maria Piera Franco.

 

L'intesa coinvolgerà il territorio siciliano e mette al centro la necessità di fare rete, unendo competenze, esperienze e risorse. 

L'obiettivo è trasformare la sensibilizzazione sul tema della violenza in iniziative concrete e continuative.

Il Protocollo guarda in particolare alla violenza di genere e alle diverse forme di abuso, ma anche a fenomeni che coinvolgono soprattutto le giovani generazioni, come bullismo e cyberbullismo, e alla ludopatia.

 

Tra le azioni previste ci sono attività di formazione e informazione, incontri, seminari, campagne di sensibilizzazione e iniziative educative, anche all’interno delle scuole. Un lavoro rivolto non soltanto alle vittime, ma anche alla prevenzione dei comportamenti violenti e al contrasto degli stereotipi culturali e delle discriminazioni.

 

Un altro capitolo riguarda la conoscenza dei servizi disponibili sul territorio. Informare sulle reti di sostegno significa infatti consentire alle persone di riconoscere più rapidamente i segnali di una situazione di rischio e sapere a chi rivolgersi.

«La sottoscrizione di questo Protocollo – sottolineano FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia e Co.Tu.LeVi. – rappresenta un passo concreto nella costruzione di una rete capace di trasformare l’impegno e la sensibilità sul tema della violenza in azioni condivise e continuative».

E ancora: «Prevenire significa innanzitutto educare, informare e creare consapevolezza, affinché il rispetto, la libertà e la dignità di ogni persona siano valori realmente vissuti all’interno delle nostre comunità».

 

L'accordo si inserisce nel percorso avviato dal Distretto Sicilia all'insegna della continuità, dell'azione e dell'unità per il cambiamento, con l'intenzione di dare concretezza ai valori dell'associazione attraverso progetti destinati a produrre ricadute sul territorio.

 

La firma di Aci Castello segna così il primo passaggio di un percorso più ampio. Altri due Protocolli d'Intesa saranno promossi dal Distretto Sicilia, con l'obiettivo di ampliare la rete di collaborazione e portare le attività di prevenzione e sensibilizzazione in diversi contesti della realtà siciliana.









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