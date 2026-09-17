Erice, Alcamo, Mazara e Marsala: squadre e campionati ai nastri di partenza

17/09/2026 07:15:00

Nuove stagioni, squadre che si presentano ai tifosi e primi imprevisti. Il fine settimana sportivo in provincia di Trapani si avvicina con diversi appuntamenti. Il Futsal Mazara e la Nuova Pallacanestro Marsala presenteranno i programmi per il 2026/2027, mentre ad Alcamo la GolfoBasket ha già svelato le proprie squadre. A Erice, invece, la seconda partita di campionato della Handball si giocherà senza pubblico.

Handball Erice, contro Padova si gioca a porte chiuse

La AC Life Style Handball Erice disputerà a porte chiuse la seconda gara di campionato. La partita contro la Cellini Padova è in programma sabato 19 settembre alle 16 al Palazzetto dello Sport “Pino Cardella”.

La decisione è legata ad alcuni interventi necessari all'interno dell'impianto.

«Dovendo effettuare alcuni accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del Pala Cardella – spiega il presidente Michele Ingardia – non potevamo che adottare questo provvedimento e disputare la prossima partita in casa senza il nostro pubblico».

La società riferisce di essere al lavoro insieme al Comune di Erice per consentire il ritorno degli spettatori. «Siamo naturalmente dispiaciuti per i nostri tifosi, a cui diamo appuntamento per le prossime gare casalinghe», aggiunge Ingardia.

Alcamo presenta la GolfoBasket: le donne verso la Serie A2

Piazza Ciullo ha ospitato la presentazione della nuova stagione della GolfoBasket Sicily by Car, con sul palco le formazioni maschili e femminili, comprese quelle del settore giovanile.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Domenico Surdi e l'assessore allo Sport Gaspare Benenati. «Grazie a queste ragazze – ha detto Surdi – è tornata la voglia di stare al Pala Tre Santi per fare il tifo per la propria squadra, con tante famiglie e bambini presenti sugli spalti. Non vediamo l'ora di rivedere la squadra all'opera».

La prima squadra maschile arriva dalla vittoria del campionato di DR2 e affronterà adesso la DR1.

Per la formazione femminile, invece, l'esordio casalingo nel campionato di Serie A2 è previsto il 4 ottobre. Nuovo capitano sarà Elena Vella.

I presidenti di GolfoBasket Men e GolfoBasket Woman, Giuseppe Trupiano e Francesco Dixit Dominus, hanno illustrato i programmi della stagione.

«Siamo riusciti a mantenere lo zoccolo duro che la passata stagione ci ha consentito di raggiungere i playoff e, al tempo stesso, abbiamo inserito nuovi innesti, anche con esperienza in Serie A1», ha spiegato Dixit Dominus. «Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida».

Futsal Mazara, terza stagione consecutiva in Serie A2

Il Futsal Mazara presenterà ufficialmente la stagione 2026/2027 venerdì 18 settembre alle 19:30 al Mahara Hotel.

Saranno presentati l'organigramma societario e la squadra che affronterà per il terzo anno consecutivo il campionato nazionale di Serie A2.

Tra i confermati c'è il centrale mazarese Vito Lampasona, classe 2005. La sua prima annata in gialloblu è stata pesantemente condizionata dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro e dal successivo intervento chirurgico.

Lampasona, che prima del futsal ha avuto esperienze con Aurora Mazara, Trapani, Marsala 1912 e Mazara nel calcio a 11, ripartirà con la maglia numero 7.

Nuova Pallacanestro Marsala, presentazione alla Canottieri

Venerdì 18 settembre sarà anche il giorno della Nuova Pallacanestro Marsala. L'appuntamento è alle 19 alla Società Canottieri Marsala.

La società presieduta da Giuseppe Grillo presenterà la prima squadra, il settore giovanile e lo staff tecnico per la stagione sportiva 2026/2027.

Un appuntamento che servirà a conoscere il nuovo assetto del club e i protagonisti dell'annata cestistica marsalese.



