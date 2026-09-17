Favignana, Fishtuna chiude la settima edizione tra musica, cucina e turismo

17/09/2026 09:42:00

Sul finire della stagione estiva 2026, carica, per quanto riguarda le egadi, di eventi culturali e rassegne, le settima edizione del Fishtuna , conclusasi domenica scorsa, non ha lasciato indifferente il pubblico.

Stando ai numeri, anche quest'anno la rassegna ha avuto successo e il merito di contribuire alla tanto nominata (e poco praticata) destagionalizzazione , smorzando quel picco che vede un netto spopolamento di turisti presso le nostre isole subito dopo la prima settimana di settembre.

Durante la 3 giorni del Fishtuna è stato confortante notare come la stragrande maggioranza dei presenti fosse composta da 'forestieri'.

3 giorni in cui , escludendo la prima parte di venerdì 11, lo scenario della manifestazione è stata la Piazza Madrice di Favignana , con un grande palco montato davanti la chiesa.

In questo caso l'Ex stabilimento Florio ha accolto gli interessanti dibattiti : "Isole di futuro: blue economy e innovazione in Sicilia" e "Mare, sostenibilità ed identità territoriale" (Primo slot) , "Ristorazione e artigianato locale come driver per l'economia egadina e del territorio" (Secondo slot), uniti ad un laboratorio ludico-didattico rivolto ai più piccoli.

In serata si è passati direttamente nella Piazza principale per assistere all'esibizione dei due comici arcinoti Sasà Salvaggio e Peppe Castiglia, per rappresentare , cimentandosi ai fornelli , le loro rispettive città di appartenenza : rispettivamente Palermo e Catania. Tutto ciò dopo un dibattito in videoconferenza con Huston (Texas) , in cui Tiziana Caccioferra, palermitana trasferitasi negli U.S.A. , racconta la sua esperienza da imprenditrice nel settore del food in terra straniera e come si coniugano business, tradizione gastronomica siciliana e i gusti degli americani a tavola.

Un doveroso riconoscimento da parte delle istituzioni locali allo chef Fabio Potenzano (noto al grande pubblico per la frequente partecipazione alla trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici 'E' sempre mezzogiorno'). Finalmente si inizia con il semiserio duello a colpi di spadellamenti tra i due comici, dotati del canonico grembiulino blu e toque blanche, il tradizionale cappello da chef.

Protagonista, manco a dirlo , il tonno, cucinato dai due secondo le rispettive tradizioni.

Una giuria variegata dotata di palette ha decretato un laconico pareggio tra i due. Se qualche sentore di buon tonno cucinato arrivava al pubblico delle prime file, lo stesso non si può dire per quanto riguardava l'aspetto visuale, in quanto non vi era una inquadratura con telecamera dedicata rivolta verso i piani cottura che educesse il pubblico di quanto i due "chef" stessero combinando ai fornelli.

Conduttore e mattatore di questa fase della rassegna è stato Massimo Minutella, a dare ancora maggiore vigore al gradiente panormita all'interno della rassegna . Al tema/augurio di inizio serata sulla riscoperta dell'autenticità delle tradizioni affinchè non si pieghino al volere semplificatorio e banalizzante del turismo di massa (specialmente quello straniero) è seguito un siparietto arancino Vs arancina e una presentazione del tonno oggetto e soggetto del cooking show come tonno di Favignana , saltando a piè pari il tema delle quote tonno e di come sia cambiata la pesca del 'maiale del mare' negli ultimi decenni.

Se è vero che la parte della rassegna dedicata agli approfondimenti sul tema dell'economia e del territorio era quella mattutina presso l'ex stabilimento , è pur vero che un tema così importante per tutta la costa di Trapani (città e capoluogo delle egadi e quasi mai nominato durante lo show) merita comunque una finestra di approfondimento, uno spin off da cui non ci si dovrebbe esimere anche se ci si dimena tra battute e show esilaranti.

La seconda serata ha approfondito il tema del pairing (abbinamento) cibo-vino. Vari chef del nostro territorio hanno preparato dei piatti da abbinare a dei vini che l'associazione Strade dei vini di Marsala ha messo a disposizione anche del pubblico, per allietare i palati dei presenti in attesa dell'intrattenimento musicale tanto atteso : la Cirrone band, gruppo rock formata da tre fratelli alle chitarre e al basso (Alessandro , Bruno e Mirko) e il batterista.

Noti al pubblico amante del rock made in UK, hanno allietato il pubblico con musica di grande qualità , attraverso il tema del riff musicale , la breve frase melodica che da identità ed immediata riconoscibilità ai brani iconici portati al pubblico accorso.

Si è passati dai celeberrimi brani dei Beatles agli inediti che la band siciliana porta in giro per vari palchi d'Italia e d'Europa.

Lo schermo sullo sfondo , oltre che scenico aveva anche una funzione didascalica, in quanto rappresentava vari momenti salienti della storia del rock: uno su tutti il concerto di Woodstock del 1969 e i suoi personaggi simbolo (spesso prematuramente scomparsi come Jimi Hendrix). Spaziando anche oltre gli anni '60 e '70 , si passava piacevolmente di pali in frasca ma sempre coerentemente col tema dei riff iconici: impossibile non toccare le sonorità dei Queen attraverso l'assolo di Brian May in 'Hammer to fall' (1984) o quello al basso di John Deacon in 'Another one bites the dust' (1980).

Una serata musicale in cui sgolarsi seguendo i vorticosi voli pindarici musicali della band era un must. Una scorpacciata di buona musica in previsione della esibizione musicale della terza e conclusiva serata: quella di Fred De Palma , Dj smoked e il corpo di ballo.

Una serata molto attesa , specialmente dai più giovani, che ha rischiato di mettere in ombra gli altri momenti della giornata domenicale: Hike & Bike (escursione guidata in bicicletta) , Fishtuna preview- "A scuola di cinema", con Ivan Scinardo, direttore del centro sperimentale di cinematografia di Palermo e il cooking show con Peppe Giuffrè e altri cuochi.

L'antropologia del pubblico cambia con fulminea rapidità con l'avvicinarsi dell' "Ora X", quella in cui il piemontese Fred avrebbe allietato il pubblico a suon di un Reggaeton molto ballabile.

I brani di maggior successo sciorinati dall'instancabile Fred , attraverso il ritmo del Dj e accompagnati dalle suadenti movenze delle ballerine, portano in visibilio il pubblico, spingendo anche gli over teen a muoversi ad un ritmo che in alcuni momenti ricorda alcuni successi del duo dei Los Locos.

Si passa da 'Una volta ancora' (che nella versione più nota lo vede duettare con la spagnola Ana Mena) a 'La testa gira' (recentissima) , 'Barrio Lambada', 'Ti raggiungerò' (sigla di una nota e recente pubblicità televisiva) e tanti altri. I temi trattati sono quelli condivisi anche da altri artisti di questa generazione, riuscendo ad escludere dai suoi brani volgari allusioni .

Una apprezzabile rispettosità generale (non così scontata) nelle canzoni e che riconosciamo all'artista che si coniuga anche con i passi di twerking del corpo di ballo sul palco di fronte la Chiesa Madre in una serata che anticipa la Festa del Santissimo Crocifisso e che conclude una rassegna il cui bilancio finale è complessivamente positivo .

Giuseppe Giacalone



