Seus 118, Riccardo Castro confermato presidente: ecco il nuovo Cda

17/09/2026 08:04:00

La guida della Seus 118 resta nelle mani di Riccardo Castro. L’assemblea dei soci della società che gestisce il servizio di emergenza-urgenza in Sicilia ha infatti confermato Castro alla presidenza, procedendo contestualmente al rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Nel nuovo Cda entrano Francesca Draìa e Giuseppe Gennuso, che affiancheranno il presidente nella gestione di una società centrale nell’organizzazione dell’emergenza sanitaria regionale.

La conferma di Castro rappresenta un elemento di continuità in una fase particolarmente delicata per il sistema del 118 siciliano, chiamato quotidianamente a fare i conti con l’organizzazione dei servizi, la gestione del personale e la pressione sulle ambulanze e sugli operatori impegnati sul territorio.

Castro ha accolto la riconferma sottolineando soprattutto il profilo della responsabilità. Per il presidente, il nuovo incarico non costituisce un traguardo, ma l’avvio di una nuova fase di lavoro.

I nuovi componenti del Consiglio

Accanto alla continuità rappresentata da Castro, il rinnovo del Cda porta due nuovi nomi. Francesca Draìa, già sindaca per undici anni di Valguarnera Caropepe, è stata commissaria provinciale della Lega a Enna.

Nel nuovo Cda della Seus entra anche Giuseppe Gennuso, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. La sua collocazione viene ricondotta all’area di Forza Italia vicina ai deputati Marco Intravaia e Bernardette Grasso.

La sfida del 118

Al di là degli equilibri che accompagnano il rinnovo degli organismi societari, sul nuovo Consiglio di amministrazione pesa soprattutto la gestione di un servizio essenziale per la sanità siciliana.

La Seus è infatti chiamata a garantire il funzionamento della rete regionale dell’emergenza-urgenza, un settore nel quale ogni giorno si intrecciano esigenze organizzative, disponibilità di personale e tempi di intervento.

È proprio sulle professionalità che Castro intende puntare nel nuovo mandato. Il presidente ha indicato nelle competenze, nell’esperienza e nella preparazione degli operatori il patrimonio sul quale costruire il futuro della società.

Con la conferma di Castro e l’ingresso di Draìa e Gennuso, la nuova composizione del Cda è dunque definita.



