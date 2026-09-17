Marsala, Nuccio fa il bilancio dei 100 giorni e attacca Grillo e Sturiano

17/09/2026 06:00:00

Daniele Nuccio, componente di AVS, è stato indicato assessore fin dalla campagna elettorale. Le deleghe che esercita sono numerose: Politiche ambientali e Transizione ecologica, Igiene urbana e Ciclo dei rifiuti (SRR), Economia circolare, Spiagge, Finanze, Tributi e Bilancio, Coordinamento e Attuazione del programma.

Nella giornata di lunedì l'amministrazione, guidata dalla sindaca Andreana Patti, ha tracciato il bilancio di questi primi mesi, indicati nei primi 100 giorni.

Nuccio: «Abbiamo fatto tanto»

L'assessore, attraverso le pagine social, è anche un po' tagliente. Un po' perché non si è mai smarcato dal ruolo di opposizione all'ex sindaco Massimo Grillo, un po' perché cerca di rispondere ai consiglieri che oggi sono all'opposizione della giunta Patti.

Per Nuccio sono state tante le criticità che l'amministrazione ha dovuto affrontare: «Decisi come siamo a non rincorrere i comunicati stampa e le varie prese di posizione, questo lavoro è servito anche a me per comprendere che tanto è stato fatto, seppur in così poco tempo. Frutto della sinergia, dello spirito di squadra e dell'empatia che anima l'intera giunta Patti».

Eredità Grillo: «Città abbandonata»

Per l'assessore Nuccio, «a prescindere da come la pensi una certa propaganda, abbiamo ereditato una città in pessime condizioni e l'incuria alla quale abbiamo dovuto far fronte è ancora sotto gli occhi di tutti. Abbiamo cambiato il metodo, ribaltato alcuni paradigmi e ogni giorno stiamo sul pezzo, insieme agli uffici, all'apparato gestionale e agli operatori, che personalmente ringrazio pubblicamente».

Ed ecco l'elencazione delle cose fatte: «Abbiamo attivato la pulizia delle spiagge da inizio giugno (perché quest'anno l'estate non sarebbe arrivata, nessuno l'aveva programmata), fatto interventi di prevenzione lungo il fiume Sossio, fatto un primo intervento su villa Cavallotti, che è solo il preludio della necessaria azione di restauro. Grazie all'ESA abbiamo fatto interventi al parco di Salinella, alla colmata e allo Stagnone».

Si sta poi procedendo con la «sistemazione del verde nelle scuole, fatta una specifica azione di scerbatura al cimitero, riaperto il campetto di Amabilina, mappato decine di ettari di terreni agricoli di proprietà comunale che nel prossimo futuro saranno oggetto di un'imponente azione di riforestazione, recuperato diverse aree di sosta nel lungomare sud completamente abbandonate o sconosciute, rimosso tonnellate di rifiuti lungo tutti i percorsi delle processioni in occasione delle feste di contrada, candidato tre arterie importanti della città al bando "Sicilia Pulita", richiesto all'ARPA un intervento di monitoraggio e controllo delle tante antenne presenti sul territorio, per citare solo alcune iniziative».

Tari: «Responsabilità di Grillo». Scontro con Sturiano

L'assessore Nuccio mostra irritazione quando si parla di Tari e della sentenza del Consiglio di Stato: «Della TARI avrete letto abbastanza, avete certamente compreso che gli aumenti delle tariffe sono addebitabili esclusivamente alla giunta precedente, così come potrete scaricare dall'albo pretorio del Comune la documentazione che attesta inequivocabilmente che l'aumento delle indennità denunciato dal consigliere Sturiano nei giorni scorsi è da ricondurre alla delibera di giunta n. 276 del 19/09/2023, quando lo stesso Sturiano vantava tre assessori e ne ha direttamente beneficiato quale presidente del Consiglio. Se non è malafede questa, come possiamo descrivere questo modo di fare politica?».



