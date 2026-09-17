Marsala, la proposta: un centro per fauna selvatica e tartarughe marine a Villa Genna 

17/09/2026 09:39:00

Realizzare a Villa Genna un centro per il recupero della fauna selvatica e delle tartarughe marine. È la proposta avanzata dal consigliere comunale di Marsala Michele Gandolfo, che con un'interrogazione chiede all'amministrazione Patti di verificare la fattibilità del progetto e le possibili fonti di finanziamento.

L'ipotesi riguarda la realizzazione di un C.R.A.S., Centro di Recupero della Fauna Selvatica, all'interno di una porzione di Villa Genna. Gandolfo parte dalle caratteristiche ambientali dell'area e dalle procedure previste dalla Regione Siciliana per il riconoscimento dei centri di recupero e primo soccorso.

Una parte di Villa Genna per il centro

Villa Genna è attualmente affidata in concessione a un soggetto privato. Nell'interrogazione Gandolfo sostiene che questo non rappresenti necessariamente un ostacolo e chiede di verificare, nel rispetto della concessione e d'intesa con il concessionario, se sia possibile individuare una porzione dell'area da destinare al progetto.

Secondo il consigliere, un centro di questo tipo potrebbe diventare un presidio per il recupero degli animali selvatici e delle tartarughe marine, affiancando all'attività di soccorso anche iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale.

Le quattro domande all'amministrazione

Gandolfo chiede alla sindaca Andreana Patti se l'amministrazione intenda innanzitutto avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione del C.R.A.S. a Villa Genna.

La seconda richiesta riguarda l'individuazione dell'area, mentre la terza punta ad aprire un confronto con la Regione Siciliana. Il consigliere chiede infatti al Comune di sollecitare «la convocazione di un incontro tecnico preliminare finalizzato a verificare i requisiti necessari per il riconoscimento del C.R.A.S.».

Infine c'è il nodo economico: Gandolfo chiede di verificare quali risorse regionali, nazionali ed europee possano essere utilizzate per finanziare l'eventuale realizzazione del centro.

Per il momento si tratta quindi di una proposta sottoposta all'amministrazione attraverso un'interrogazione consiliare: il primo passaggio richiesto è verificare se Villa Genna abbia effettivamente i requisiti e le condizioni per ospitare una struttura di questo tipo.



