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Cronaca

» Piccole Storie
17/09/2026 17:17:00

40 anni dopo il diploma si ritrovano gli alunni dell’ITA Abele Damiani di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/1789651084-0-40-anni-dopo-il-diploma-si-ritrovano-gli-alunni-dell-ita-abele-damiani-di-marsala.jpg

La VI Speciale Enologia  dell’ Istituto Tecnico Agrario Abele Damiani di Marsala del 1986 si è riunita dopo 40 anni dal diploma. La classe,  composta da alunni provenienti da diversi comuni della Provincia di Trapani e Palermo,  periodicamente si ritrova nelle varie località; questa volta è stata a Partinico.
 

Una classe di amici, ad ogni ritrovo il piacere di condividere i ricordi  e gli aneddoti del tempo trascorso insieme, e la promessa di ritrovarsi in una nuova occasione di condivisione.
 

Per diverse motivazioni alcuni non erano presenti mentre Giuseppe Randazzo, Oscar Margiotta, Nello Angileri, Giuseppe Genna, Giuseppe Gabriele, Carlo Navarra, Tommaso Di Liberti, Marco Tantaro, Nino Frazzitta, Salvatore D’Amico e Aldo Ortoleva,  hanno elevato un brindisi, particolarmente commovente, all’amico Giuseppe Brugnone scomparso un anno fa.

 









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