Meteo: sole e caldo senza eccessi a Trapani e Marsala. Ma nel weekend torna la pioggia

17/09/2026 07:34:00

L’estate non se ne va, però comincia a guardare l’orologio. Oggi, giovedì 17 settembre, sulla Sicilia occidentale prevalgono condizioni di tempo stabile, con sole alternato a qualche nube e temperature ancora vicine ai 30 gradi. A Trapani e Marsala non sono previste piogge significative, mentre la Protezione Civile regionale mantiene tutta l’Isola in generica vigilanza, senza allerte gialle, arancioni o rosse per rischio meteo-idrogeologico.

Il quadro, però, non resterà immobile a lungo. Tra venerdì e soprattutto sabato 19 settembre aumenta la possibilità di rovesci anche sulla Sicilia occidentale. E potrebbe essere questo il primo cambiamento interessante dopo diversi giorni sostanzialmente estivi.

Trapani, tra sole e nuvole con quasi 30 gradi

A Trapani la giornata sarà variabile ma asciutta. Le elaborazioni più aggiornate indicano valori attorno ai 24-25 gradi nelle prime ore, con una massima che nel pomeriggio potrà arrivare a 28-30 gradi.

Il cielo potrà presentarsi a tratti nuvoloso, soprattutto al mattino, ma senza precipitazioni significative; nel corso della giornata sono previste schiarite più ampie. Il vento soffierà prevalentemente tra sud-ovest e ovest, generalmente debole o moderato, con qualche rinforzo nelle ore centrali.

Insomma, ancora una giornata da mezze maniche. Il calendario dice settembre, il termometro continua a non prenderlo troppo sul serio.

Marsala, sole e 30 gradi

A Marsala il risveglio è decisamente gradevole, con circa 20 gradi e cielo prevalentemente sereno. Nel corso della giornata arriveranno alcune nubi, ma senza piogge significative, mentre la temperatura massima dovrebbe raggiungere circa 30 gradi, con una minima sui 22.

Le elaborazioni locali indicano vento occidentale o sud-occidentale in rinforzo nel pomeriggio, generalmente attorno ai 15-17 km/h.

Vento e mare: niente burrasche, ma il mare si muove

Sul Trapanese la ventilazione sarà generalmente debole o moderata, con una componente meridionale indicata anche dall’avviso regionale della Protezione Civile. Non sono previsti fenomeni di vento forte.

A Marsala il mare è previsto mosso, con onde attorno ai 70-80 centimetri nelle ore centrali e pomeridiane e temperatura superficiale dell’acqua ancora prossima ai 28 gradi. Anche sul settore delle Egadi e lungo la costa occidentale il moto ondoso potrà essere un po’ più evidente rispetto ai giorni scorsi.

Niente mareggiate, dunque. Ma neppure l’effetto piscina.

Nessuna allerta meteo oggi in Sicilia

L’Avviso regionale di Protezione Civile n. 26259, valido fino alla mezzanotte di oggi, non segnala precipitazioni significative e mantiene in verde le zone di allertamento siciliane. Il documento indica precipitazioni assenti o non rilevanti e nessun fenomeno significativo per venti, temperature e mari.

Questo non significa che qualche breve fenomeno locale sia meteorologicamente impossibile, ma non ci sono oggi condizioni tali da determinare un’allerta ufficiale per rischio idrogeologico o idraulico.

Incendi: per Trapani pericolosità media e preallerta

Più attenzione, invece, sul fronte degli incendi. L’avviso regionale n. 206 della Protezione Civile siciliana, valido per oggi, attribuisce alla provincia di Trapani una pericolosità MEDIA, con livello di PREALLERTA.

La preallerta è comunque la fase normalmente attivata durante la campagna antincendio regionale anche in presenza di livelli non elevati di pericolosità. Vegetazione secca e temperature ancora estive consigliano dunque prudenza, soprattutto nelle campagne.

Caldo: nessuna ondata di calore

Nessuna emergenza sul fronte delle temperature. Nel bollettino regionale sulle ondate di calore, le tre città monitorate — Palermo, Messina e Catania — sono tutte a livello 0, cioè assenza di condizioni meteorologiche considerate a rischio per la salute. Palermo ha una massima percepita prevista di 29 gradi, Messina 31 e Catania 33.

Marsala e Trapani non rientrano nel sistema ministeriale delle città monitorate dal bollettino, ma anche qui i valori resteranno lontani dai picchi di caldo di agosto.

Venerdì le prime incertezze

Venerdì 18 settembre il cielo tenderà a diventare più variabile. Su Marsala sono ancora previste temperature vicine ai 29 gradi, ma aumenta la possibilità che l’instabilità raggiunga progressivamente anche la Sicilia occidentale.

I sistemi meteorologici di vigilanza segnalano infatti una maggiore probabilità di piogge e temporali sulla parte settentrionale e occidentale della Sicilia durante la giornata di venerdì. Si tratta però di indicazioni meteorologiche che andranno confrontate con il nuovo bollettino ufficiale della Protezione Civile regionale.

Sabato il cambiamento più evidente

Il passaggio da tenere maggiormente d’occhio è quello di sabato 19 settembre. Le ultime elaborazioni per Marsala indicano la possibilità di rovesci anche forti, pur con temperature ancora attorno ai 29 gradi.

L’Aeronautica Militare, nella tendenza per la settimana 14-20 settembre, indica sulla Sicilia meridionale precipitazioni localmente superiori alla media, all’interno di un regime di correnti nord-occidentali. Le temperature al Sud resteranno invece ancora generalmente sopra la norma stagionale.

Non siamo quindi davanti all’arrivo improvviso dell’autunno: più semplicemente, tra venerdì e sabato l’estate potrebbe concedersi una pausa.



