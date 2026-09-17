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Lettere & Opinioni
17/09/2026 11:37:00

Acqua contaminata a Trapani: “Altro che rifornimenti in 24 ore, famiglie aspettano settimane”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/1789638331-0-acqua-contaminata-a-trapani-altro-che-rifornimenti-in-24-ore-famiglie-aspettano-settimane.jpg

Gentile Direttore,

ho letto l'articolo pubblicato ieri, 15 Settembre, dal titolo "Acqua contaminata a Trapani, l’emergenza non è finita: in campo Regione, Protezione civile e Forze armate" ed un periodo di esso ha suscitato in me forti perplessità.

 

        Premetto che faccio parte del Comitato cittadino spontaneo TP "L'acqua è un diritto di tutti" e che ho molto patito causa le carenze dell'erogazione idrica negli anni 2024 e 2025.

 

       Il periodo che mi ha colpito è il seguente: "Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, il coordinamento attivato con il Dipartimento Regionale della Protezione civile e l'Ati avrebbe già consentito di migliorare sensibilmente il servizio,permettendo di evadere le richieste nella stessa giornata della prenotazione o in quella immediatamente successiva".

 

       Ma chi fornisce queste informazioni alla Prefettura ? Altro che nella giornata immediata-mente successiva ! 

Ci sono decine di famiglie che ricevono un rifornimento idrico (a mezzo autobotte fornita dal Comune o da altro ente) dopo settimane e nel frattempo devono pagare di tasca propria queste forniture.

 

        Ripeto: ma come fa la Prefettura ad ignorare la reale situazione ? Da chi riceve queste false informazioni ? Perchè, a questo punto, al disagio per chi non può attingere dall'acquedotto causa inquinamento si aggiunge la beffa di notizie prive di fondamento.

Cornuti e mazziati è il caso di dire.

La ringrazio per l'ospitalità e La saluto cordialmente.

 

        Giuseppe D'Angelo









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