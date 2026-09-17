Trapani, 23 nuovi poliziotti in provincia: rinforzate Volanti e Commissariati

17/09/2026 14:19:00

Ventitré nuovi poliziotti arrivano in provincia di Trapani. Un rinforzo destinato soprattutto al controllo del territorio: sette agenti sono stati assegnati alla Questura, mentre gli altri sedici prenderanno servizio nei cinque Commissariati di Polizia della provincia.

I nuovi arrivati sono stati ricevuti ieri mattina dal questore di Trapani, Giuseppe Di Giannantonio. Le assegnazioni, disposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, decorrono dal 14 settembre.

Da altre regioni alla provincia di Trapani

I 23 poliziotti appartengono al ruolo degli Assistenti e Agenti e provengono da diverse aree d'Italia. Nel corso della loro carriera hanno già svolto incarichi differenti e saranno quindi immediatamente impiegati nei servizi sul territorio.

In particolare, andranno a rafforzare le Squadre Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e gli organici dei cinque Commissariati distaccati.

Più uomini per il controllo del territorio

L'arrivo dei nuovi agenti rientra in un progetto nazionale promosso dal capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, con l'obiettivo di potenziare la presenza delle forze dell'ordine nelle aree considerate particolarmente sensibili.

Il rafforzamento riguarda soprattutto le attività di prevenzione e controllo del territorio e il contrasto alla criminalità organizzata e diffusa.

Il questore Di Giannantonio ha accolto i 23 poliziotti rivolgendo loro gli auguri per il nuovo incarico e per il servizio che da adesso svolgeranno in provincia di Trapani.



