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Politica

» Elezioni
17/09/2026 06:00:00

Erice verso il voto: Safina convoca il campo largo, Scontrino ci sarà. Sei liste per Marrocco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2026/erice-verso-il-voto-safina-convoca-il-campo-largo-scontrino-ci-sara-sei-liste-per-marrocco-450.jpg

Ad Erice i movimenti in vista delle elezioni amministrative si vanno delineando. L’estate appena trascorsa non ha cancellato i nomi in campo. Enzo Scontrino, MPA, è e resta candidato sindaco della Vetta. A chi gli avrebbe suggerito che si vince con più liste possibili, ha ricordato che a Trapani, dopo due anni e mezzo, il sindaco Giacomo Tranchida ha iniziato ad avere problemi con la maggioranza. Tranchida vinse con 10 liste a sostegno.

 

Insomma, il progetto di Scontrino appare diverso e soprattutto orientato alla creazione di un programma: poi si penserà alle liste. Alle alleanze sta già lavorando e parteciperà al tavolo del campo largo convocato dal deputato dem Dario Safina.

 

Cavarretta lascia il Consiglio

Michele Cavarretta si è dimesso dal Consiglio comunale di Erice. Era un consigliere di opposizione ed esponente del movimento Amo Erice. Le sue dimissioni sono legate a un incarico nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie D.

Non abbandona il mondo della politica, anzi è impegnato in prima persona con Amo Erice in vista delle amministrative del 2027, diventando il nuovo coordinatore del movimento fondato da Giuseppe Guaiana.

Al posto di Cavarretta in Aula è arrivato Giuseppe Ferrante.

 

Safina lancia il Forum 2027

Il deputato regionale del PD, Dario Safina, ha promosso per il 21 settembre una riunione del campo largo, alla quale parteciperà anche Amo Erice. La situazione di stallo dalla quale il centrosinistra non riusciva a uscire sembra adesso superata.

Il parlamentare ha lanciato, dunque, l’idea di un “Forum 2027”, al quale sono invitati tutti i partiti progressisti e i movimenti: da Amo Erice a Grande Città, Rigenerazione, Cives, Generazione Futura e Sud chiama Nord. Vi prenderà parte anche Enzo Scontrino.

Al tavolo si discuterà di Erice, si cercherà un’intesa programmatica e, successivamente, sul nome del candidato sindaco.

 

Marrocco

Livio Marrocco è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia ad Erice, candidatura lanciata qualche mese fa. È al lavoro per la costruzione del percorso e del programma: «Il lavoro per la costruzione della coalizione che sosterrà la mia candidatura prosegue serrato e con grande entusiasmo. Abbiamo chiuso 4 liste, con altre 2 civiche siamo in dialogo e stiamo lavorando alla stesura del programma con una grande iniziativa di partecipazione diretta che partirà a breve, riscontrando sul territorio una grande voglia di cambiamento e soprattutto di chiarezza rispetto agli ultimi 20 anni. Basta agli inciuci e alla vecchia politica fatta di retrobottega. Nei prossimi giorni si riunirà il centrodestra, al quale chiediamo di non perdere tempo e di remare unito verso l'obiettivo, per evitare gli errori del passato e per partire forte e determinato da subito».









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