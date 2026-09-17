Mazara, dalle Vie dei Tesori ai nuovi bus: cosa succede in città

17/09/2026 15:09:00

Mazara si prepara a un fine settimana nel quale cultura e solidarietà si incrociano, mentre con la riapertura delle scuole torna anche il trasporto pubblico verso Mazara Due e Costiera. E intanto il Comune interviene sul verde dopo le forti raffiche di vento dei giorni scorsi.

Tra le notizie di queste ore spicca il ritorno del festival Le Vie dei Tesori, con una novità importante: per la prima volta sarà possibile entrare nell'area dei mosaici della Domus Romana sotto San Nicolò Regale.

Le Vie dei Tesori tornano a Mazara

Dal 19 settembre al 4 ottobre, per tre fine settimana – 19 e 20 settembre, 26 e 27 settembre, 3 e 4 ottobre – Mazara del Vallo sarà nuovamente una delle città del festival Le Vie dei Tesori.

Chiese, musei, palazzi, biblioteche, teatro e luoghi naturalistici compongono un itinerario che prova a mostrare una Mazara diversa da quella della quotidianità: una città che spesso possiede tesori a pochi metri da casa e, altrettanto spesso, rischia di passarci davanti senza guardarli.

«Lo scorso anno Mazara ha dato una risposta straordinaria, posizionandosi ai vertici del circuito in provincia di Trapani per partecipazione e interesse», sottolinea l'assessora comunale alla Cultura Germana Abbagnato. Per l'amministrazione, la partecipazione al festival dimostra che, quando il patrimonio viene organizzato e raccontato all'interno di una rete più ampia, la città riesce ad attirare interesse e visitatori.

La novità: si entra nella Domus Romana

La principale novità di questa edizione riguarda i mosaici della Domus Romana che si trovano sotto la chiesa di San Nicolò Regale.

A partire dal secondo fine settimana del festival, cioè dal 26 settembre, saranno visitabili per la prima volta dall'interno grazie alla sistemazione di nuove passerelle.

Il programma comprende inoltre le chiese di San Giuseppe, San Francesco, San Michele Arcangelo e San Nicolò Regale e la Regale Abbazia di Santa Maria dell'Alto, conosciuta anche come delle Giummare.

Apriranno ai visitatori anche il Museo Mirabilia Urbis di San Bartolomeo, il Museo Diocesano Vito Ballatore, la Biblioteca e il Fondo Antico del Seminario dei Chierici, il Palazzo Vescovile, il Collegio dei Gesuiti, il Complesso monumentale Filippo Corridoni, il Teatro Garibaldi e Casa Lombardo.

Dal 26 settembre entrerà nel circuito anche la Riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi.

Sono previste inoltre esperienze e passeggiate. I luoghi saranno visitabili dalle 10 alle 17.30. I coupon-contributo costano 3 euro per un ingresso, 10 euro per quattro ingressi e 18 euro per dieci.

L'Arco Normanno si illumina di verde per la SLA

Prima dell'avvio del festival, venerdì 18 settembre, l'Arco Normanno di piazza Mokarta cambierà colore.

Il monumento sarà illuminato di verde in occasione della XIX Giornata Nazionale SLA, aderendo alla campagna “Coloriamo l'Italia di Verde” promossa da AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

L'iniziativa è stata richiesta dall'associazione Donatella Vernaccini, punto di riferimento di AISLA per la provincia di Trapani e per il territorio mazarese.

L'obiettivo della campagna nazionale, alla quale aderiscono numerosi Comuni, è richiamare l'attenzione sulla sclerosi laterale amiotrofica e testimoniare vicinanza alle persone che convivono con la malattia e alle loro famiglie.

Riparte il trasporto pubblico verso Mazara Due e Costiera

Con la conclusione del servizio estivo e della sperimentazione dei minibus a Tonnarella, è partito anche il nuovo servizio di trasporto pubblico che collega il centro di Mazara con Mazara Due, Costiera e gli istituti scolastici di contrada Affacciata.

Il servizio resterà attivo fino al 15 giugno 2027 ed è stato affidato alla Autoservizi Siberiana di Mazara del Vallo.

L'affidamento è effettuato con il sistema “net cost”: il Comune compartecipa alla spesa con un costo stimato di circa 110 mila euro, oltre oneri di sicurezza e Iva, mentre all'azienda vanno anche gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

Restano invariati i prezzi rispetto allo scorso anno: 1,50 euro per la corsa singola e 35 euro per l'abbonamento mensile. Confermati anche itinerari e orari.

Il collegamento assume particolare importanza soprattutto per gli studenti che ogni giorno devono raggiungere gli istituti scolastici della zona di contrada Affacciata.

Dopo il vento, interventi sugli alberi

Infine il verde pubblico. Dopo le violente raffiche di vento dei giorni scorsi, sono in corso alcuni interventi di messa in sicurezza nella villa Iolanda.

L'impresa incaricata dal Comune sta provvedendo alla rimozione delle parti di alcune palme considerate a rischio di caduta e alla pulizia dell'area.

Interventi analoghi sono stati eseguiti in contrada Affacciata, nella zona di via Ballatore vicina agli impianti sportivi, dove è stato rimosso un albero caduto e l'area è stata messa in sicurezza.

Il Comune fa sapere che prosegue il monitoraggio nelle altre zone del territorio e che, al momento, non vengono segnalate ulteriori criticità.



