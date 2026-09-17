Marsala, oggi Giacomo Di Girolamo presenta “La vita in verticale” con Luca Formenton

17/09/2026 08:58:00

È in programma oggi, giovedì 17 settembre, alle 19, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, la presentazione di “La vita in verticale. Cronache dal precipizio”, il nuovo libro di Giacomo Di Girolamo, pubblicato da il Saggiatore.

A dialogare con l’autore sarà Luca Formenton, publisher e direttore editoriale ad interim de il Saggiatore e presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

Il confronto tra Di Girolamo e Formenton partirà dalle storie raccolte in “La vita in verticale” per affrontare il rapporto tra verità e rappresentazione, giornalismo ed editoria, in un tempo nel quale i fatti vengono filmati, condivisi e commentati spesso prima ancora di essere compresi.

Di cosa parla “La vita in verticale”

Dopo i libri dedicati alle mafie e alle strutture del potere, Di Girolamo cambia campo d’indagine e rivolge lo sguardo al presente, alle nostre vite e al modo in cui vengono raccontate.

“La vita in verticale” si muove tra cronaca e autobiografia, raccogliendo vicende reali e interrogandosi sulla distanza sempre più sottile tra ciò che accade e la rappresentazione che ne costruiamo.

Il punto non sono soltanto i social network o gli smartphone. È qualcosa che viene prima: il bisogno di apparire, di costruire un’immagine di sé, di ottenere dallo sguardo degli altri una conferma della propria esistenza.

Nel prologo Di Girolamo scrive: «La verità è stata sostituita dalla performance».

Ed è proprio la verità una delle questioni che attraversano il libro e che potranno essere al centro del dialogo di questa sera.

Il giornalismo quando i fatti corrono più veloci

C’è poi il mestiere del giornalista. Di Girolamo lo mette direttamente in discussione, fino a scrivere che il giornalismo, per come lo ha imparato, rischia di essere diventato «una lingua morta».

Perché oggi un fatto può essere ripreso, pubblicato, commentato e giudicato mentre sta ancora accadendo. Quando arriva il momento di verificarlo e comprenderlo, la sua rappresentazione ha spesso già percorso migliaia di schermi.

Da qui una delle domande che “La vita in verticale” lascia aperte: come si racconta la realtà quando la rappresentazione corre più veloce della realtà stessa?

Il titolo del libro nasce anche da questa sensazione di movimento continuo e di perdita dell’orizzonte.

«Siamo passati dall’orizzonte della speranza alla verticalità della caduta: a me resta solo di tracciare la scia che lasciamo mentre precipitiamo», scrive Di Girolamo.

Di Girolamo e Formenton a San Pietro

Il confronto con Luca Formenton permetterà di allargare queste domande al mondo dell’editoria e al valore che possono ancora avere il tempo, la verifica e la complessità mentre siamo abituati a consumare storie in pochi secondi.

Giacomo Di Girolamo è giornalista e scrittore, direttore di Tp24.it e RMC 101 e collabora con “la Repubblica” e “Linkiesta”. Ha ricevuto il Premiolino nel 2014, il Premio nazionale Paolo Borsellino nel 2022 e il Premio Giorgio Ambrosoli nel 2024.

Con il Saggiatore ha già pubblicato “Cosa Grigia”, “Dormono sulla collina”, “Contro l’antimafia” e “L’invisibile”. “La vita in verticale. Cronache dal precipizio” è composto da 256 pagine.

L’appuntamento di questa sera

L’incontro è organizzato dall’Associazione 38° Parallelo, con il patrocinio della Città di Marsala e in collaborazione con Mondadori Bookstore Marsala.

L’iniziativa è adottata dalla Biblioteca Comunale Struppa di Marsala, nell’ambito della progettualità “Marsala Città che Legge 2026”.

“La vita in verticale. Cronache dal precipizio”

Giacomo Di Girolamo dialoga con Luca Formenton

Oggi, giovedì 17 settembre – ore 19.00

Complesso Monumentale San Pietro – Marsala



