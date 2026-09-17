«La vita in verticale»: oggi a Marsala Di Girolamo presenta il suo nuovo libro con l’editore Luca Formenton

17/09/2026 06:00:00

C’è un momento preciso in cui le storie smettono di comporre un mosaico d’inchiesta e diventano una voragine. Accade quando la realtà smette di chiedere comprensione e pretende soltanto di essere consumata: possibilmente in fretta, possibilmente a favore di smartphone, con lo schermo rigorosamente dritto.

Esce in questi giorni, e viene presentato questo pomeriggio a Marsala, La vita in verticale, il nuovo libro di Giacomo Di Girolamo, pubblicato da Il Saggiatore. A dialogare con l’autore ci sarà una presenza d’eccezione: Luca Formenton, presidente della casa editrice milanese, arrivato in Sicilia per accompagnare il debutto di un’opera che segna uno scarto radicale nella traiettoria narrativa e umana del peraltro direttore di Tp24. L’incontro è organizzato e promosso dall’associazione culturale 38° Parallelo, guidata da Giuseppe Prode, da anni presidio instancabile di confronto letterario e civile sul territorio.

Il paradigma della caduta

Cosa unisce una diciassettenne che partorisce in segreto nella propria cameretta per poi gettare il neonato dalla finestra del quinto piano? Cosa lega una bambina di dieci anni che muore impiccata alla corda dell'accappatoio, l’uomo che alla festa dei suoi quarant’anni sale a ballare sulla copertura fragile di un pozzo e sprofonda nel vuoto mentre gli amici lo riprendono con i telefoni, o la tragedia di un uomo che non si presenta al suo matrimonio e si dà fuoco?

Non sono semplici ritagli di cronaca. Sono, nelle pagine di Di Girolamo, tessere di un medesimo domino: la vertigine dell'apparire a ogni costo, la finzione che si fa personaggio fino a quando la lastra di cemento sottile non regge più il peso e si spezza.

«La vita in verticale» è il paradosso del nostro tempo: è il formato imposto dai reel e da TikTok, quello che taglia fuori il mondo, i margini e il contesto per inquadrare soltanto l’io; ma è anche la direttrice implacabile della caduta fisica, dell'anima e dei corpi che precipitano.

La resa del cronista e l'avamposto

Al centro del libro non c’è la presunzione di risolvere enigmi, ma la confessione disarmata di un cronista stanco. Un giornalista che misura quotidianamente l’impotenza delle parole di fronte all'algoritmo: dove la morte di un essere umano fa dieci lettori se rubricata a «migrante» e ne fa mille se mascherata sotto la parola «persona»; dove i fatti non contano più se non generano engagement; dove chi fa informazione libera e solleva dubbi si ritrova isolato, bersaglio di campagne d'odio, querele milionarie e deliri di un potere locale che pretende persino la «rieducazione» della stampa.



Marsala, e questa provincia di frontiera, cessano di essere periferia folkloristica e si rivelano per ciò che sono davvero: un avamposto. Un laboratorio a cielo aperto dove le derive della società spettacolarizzata, dell'anestesia morale e del populismo mediatico arrivano prima e colpiscono più duro.

L’incontro di oggi

Il dialogo tra Luca Formenton e Giacomo Di Girolamo non sarà la consueta celebrazione a schema fisso, ma una discussione aperta sul senso stesso del pubblicare, dello scrivere e del resistere oggi. Un confronto tra l’occhio dell’editore che ha creduto nella forza letteraria di questo strappo e la voce di chi ha deciso di guardare l’abisso senza distogliere lo sguardo.





L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e ai lettori.

«La vita in verticale» di Giacomo Di Girolamo (Il Saggiatore).

Oggi, 17 settembre, presentazione a Marsala. Organizzazione a cura di 38° Parallelo.



