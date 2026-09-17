Al via le iscrizioni ai corsi di teatro di Giacomo Bonagiuso a Castelvetrano e a Mazara 

17/09/2026 13:01:00

Si sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro condotti dal regista Giacomo Bonagiuso, che quest’anno aprono le porte anche alla Città di Mazara che sarà la seconda sede stabile dei corsi, dopo Castelvetrano. Ad ospitare il laboratorio di Mazara riservato ai giovani (8-13 anni) sarà la Scuola di Danza “Latin Dance Sensation” nella sua nuova sede di Via Mozia che si affaccia sul ponte del Transmazaro. A Castelvetrano si svolgeranno corsi anche i corsi per adulti presso il Kepos Performing Theater.

Lo scopo è l’inclusione nel linguaggio universale dell’arte teatrale, della narrazione, della capacità di ogni persona che abbia voglia di mettersi in gioco per trasformare la propria vita. i Corsi infatti sono aperti a tutti, e si differenzieranno eventualmente per gradi di competenza, man mano che le attività si svolgeranno.

Il teatro trasforma, unisce, fiorisce, adorna, dona la capacità di superare timidezze, chiusure, impacci, risolve le problematiche relazionali, e soprattutto dona sollievo all’anima e al corpo, tramite l’incontro tra le parole, e la poesia, tra l’immaginazione e la rappresentazione. Il teatro, oggi, in un tempo di distanza, è la vera ed unica cura della propria anima. Non se ne può fare a meno. E, credeteci, esso è tutto fuorché una “recita”!

Tante sono ormai le occasioni di fare, un po’ ovunque, teatro. Perché dunque bisognerebbe scegliere i laboratori diretti da Giacomo Bonagiuso? Perché si tratta di laboratori sorretti, fondati da una robusta formazione filosofica, artistica, letteraria, e condotti con le più moderne e rigorose tecniche di training e di memoria emotiva. Se è vero che chiunque può condurre un gruppo di recitazione, è preferibile affidarsi soltanto a chi ha titolo ed esperienza nella didattica del teatro, e che da 31 anni mette in scena gruppi di persone unite dalla voglia di raccontare una storia e se si vuole andare un po’ oltre la “finta” recitazione, per approdare alla interpretazione.

In realtà il teatro, quello fatto con chiarezza e serietà, è una esperienza profonda e complessa che, se gestita con improvvisazione, o con superficialità, rischia di rovinare un percorso di vita, esistenziale. Per questo è importante scegliere il teatro, ma quello che viene svolto con rigore, con creatività, ma senza retorica. Il teatro è davvero una cosa preziosa, e come tale va vissuto, per arricchire profondamente se stessi e la propria anima.

Per informazioni si può scrivere via whatsapp ai numeri 347 4587137.Le iscrizioni saranno chiuse il 30 settembre.





