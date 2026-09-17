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Cronaca
17/09/2026 09:25:00

Buongiorno24 del 17 Settembre 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24. È giovedì 17 settembre e oggi a Buongiorno24 parliamo di aeroporto, collegamenti e futuro del territorio con Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ospite della puntata.

Partiamo dalle polemiche sulla gestione dei passeggeri arrivati a Birgi dopo la chiusura dell’aeroporto di Catania per l’emergenza Etna. La CNA ha denunciato disagi e carenze nell’assistenza; Airgest respinge le accuse di abbandono e rivendica gli interventi effettuati insieme alla Regione. Chi deve garantire i trasferimenti? Come si organizzano i collegamenti quando un’emergenza porta migliaia di persone in uno scalo alternativo? E cosa occorre cambiare per evitare che le difficoltà si ripetano?

Con Ombra facciamo anche il punto sul bilancio della stagione estiva, sulle prospettive dei voli invernali e sulle strategie per rafforzare Birgi. Non soltanto numeri e rotte: al centro del confronto ci sono i servizi, l’accessibilità dell’aeroporto e la possibilità di sostenere il turismo e gli spostamenti dei residenti durante tutto l’anno.

Tra le notizie del giorno, il voto del Consiglio comunale di Trapani: Marzia Patti resta consigliera. La proposta di decadenza si è fermata a undici voti favorevoli e una scheda bianca, senza raggiungere i dodici voti necessari. Raccontiamo l’esito della seduta e le conseguenze politiche di una vicenda che continua a dividere l’aula.

A Marsala, una novità per le famiglie: l’avvio di mensa e scuolabus è programmato per il 29 settembre, prima rispetto agli ultimi anni. Vediamo cosa cambia e ripercorriamo il confronto con le precedenti partenze dei servizi.

Torniamo poi sulla mobilità a Trapani, con la segnalazione di un genitore sulle difficoltà degli studenti pendolari e le verifiche di Tp24 sull’interscambio tra AST e BRT: fermate, coincidenze e tempi di attesa, perché la prova del trasporto pubblico è nella vita quotidiana di chi lo utilizza.

Spazio alla rassegna stampa, alle notizie del territorio e alle vostre domande. Buongiorno24, dalle 9:30 su Tp24, Rmc 101 e sui nostri canali social.

 



Cronaca | 2026-09-17 09:25:00
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