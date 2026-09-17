17 Settembre: stop al bollo, hacker Revolut, tassi su in Usa, 21 morti a Gaza

17/09/2026 07:15:00

E' il 17 Settembre 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il governo Meloni annuncia che il bollo auto non dovrà essere pagato per le vetture fino a 80 kw. Anche le moto saranno esentate. La misura vale per il 2027 ma la premier vorrebbe renderla definitiva. È aperta però la questione del chi paga: le Regioni di centrosinistra protestano per i possibili tagli al loro budget

• Gli hacker di Revolut chiedono 3 milioni di dollari per non rendere pubblici i dati sensibili di cui si sono impossessati. Moltissimi, per 147 giga-bytes appartengono a utenze italiane e potrebbero contenere materiale scottante

• La Federal Reserve ha alzato i tassi Usa dello 0,25%. È il primo rialzo dal 2023



• A Gaza il crollo di un edificio lesionato dalle bombe ha causato una strage: 21 morti tra cui 8 bambini, si parla di una cinquantina di altri piccoli dispersi sotto le macerie. Nel palazzo diroccato era stata festeggiato un matrimonio

• La Casa Bianca consegnerà bombe e missili a Israele per il valore di 2,8 miliardi di dollari, una fornitura colossale che sta suscitando proteste non solo da parte democratica ma anche repubblicana. E persino il disappunto del vicepresidente Vance

• In Ucraina tornano a piovere ordigni dalla Russia: paura a Kiev e sei vittime in un bus centrato a Nikopol

• Ursula von der Leyn ha annunciato il progetto di associare il Canada all’Unione europea. La presidente ha anche puntato il dito su ultranazionalisti e regime di Mosca che vorrebbero, ha detto, smembrare e distruggere le democrazie europee

• L’Fbi e il Dipartimento di giustizia americano hanno confermato l’esistenza di un piano terroristici per colpire sia gli Usa che i paesi europei identificati come filo-ucraini. Cinque persone sono state incriminate ma risultano latitanti

• Giorgia Meloni in prima persona ha annunciato che il governo porrà la fiducia sulla legge elettorale tra poco in votazione alla Camera. La premier ha detto che vorrebbe andare alle urne in autunno, al termine del proprio mandato

• Vannacci ha elogiato Giorgia Meloni, ma lei lo gela: «Ha già tradito, e potrebbe farlo ancora»

• Il Consiglio superiore della magistratura ha introdotto, con una serie di regole, i test psicoattitudinali per i magistrati. Verranno adottati da prossimo concorso

• Un uomo di 50 anni disoccupato si è costituito: è lui il cecchino di Prati che ha colpito alcune donne con un fucile a pallini. Avrebbe sparato per divertimento

• Ieri sera un uomo di 30 anni è stato ucciso a Latina a colpi di pistola. Gli assassini, due persone, viaggiavano su un’utilitaria

• È stato confermato l’ergastolo a Davide Fontana, accusato di aver ucciso nel 2022 Carol Maltesi

• L’ex presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato condannato a 25 anni per crimini di guerra dal tribunale dell’Aia, al quale si era consegnato volontariamente

• L’Istat ha esposto gli ultimi dati sulla violenza sessuale in Italia: circa 1,7 milioni di donne ha detto di aver subito abusi di vario tipo prima dei 16 anni d’età

• Un turista di 17 anni è stato aggredito sessualmente da un custode degli scavi di Pompei. L’uomo è stato arrestato

• Il settore cartario italiano soffre per il rincaro della bolletta energetica: già sei cartiere si sono fermate, molte altre denunciano difficoltà

• Come aveva annunciato a primavera, Fibercop conferma l’imminente rincaro delle tariffe telefoniche: manca solo il via libera di Agcom

• Il quotidiano La Stampa ha annunciato che lancerà negli Stati Uniti un portale in inglese dedicato all’Italia

• Nel centro di Tokyo alcuni giocatori di pallanuoto della Pro Recco hanno passeggiato per strada coperti solo dal costume di gara e dalla cuffia: si è trattato di un’iniziativa promozionale per pubblicizzare la pallanuoto in Giappone

• Per la prima volta nella storia di una compagnia aerea Ita Airways adotterà nuove divise disegnate dal suo personale e non affidate a uno stilista

• Il casertano Michele Pascarella ha vinto il titolo per la miglior pizza del mondo. Il suo locale è a Londra dove lui ha cominciato vendendo pizze su un camioncino ambulante. Ora una sua margherita può costare fino a 75 euro e la fila per un tavolo è di sei mesi

• Quatto copie pilota del memoir del fratello della principessa Diana sono state rubate in Olanda. Il libro promette clamorose rivelazioni

• Mail usate illecitamente, persone fatte entrare senza controlli in redazione, giudizi pesanti sui colleghi: sono queste alcune delle accuse che la Rai rivolge a Sigfrido Ranucci e che potrebbero costare una punizione all’ex conduttore di Report

• L’ex ministro Sangiuliano, oggi consigliere regionale in Campania, ha lanciato un’iniziativa per vietare i kebab nei centri storici di Napoli e delle altre città della regione

• Silvia Sardone sarà candidata dalla Lega a sindaco di Milano. Salvini lo annuncerà a Pontida

• Un avvocato civilista milanese, socio di un grande studio cittadino, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per prostituzione minorile

• Un rabbino di 60 anni è stato picchiato a Milano nella zona di Bande Nere da tre giovani, due dei quali sicuramente nordafricani. Gli aggressori sono stati bloccati

• In Europa League il Milan è stato sconfitto in casa per 2-0 dal Benfica

• Il pugile Clemente Russo ha annunciato che tornerà a combattere pur avendo 44 anni

• Sono stati scelti i 21 film italiani tra i quali verrà individuato quello destinato a competere per l’Oscar: tra gli autori selezionati c’è anche Nanni Moretti

• Sono scomparsi la scrittrice americana Annie Dillard, 81 anni; l’attrice giapponese Yuri Nakamura (44); Bartina Coeman (65) moglie dell’ex ct olandese Ronald Coeman e Sunny (13), il cagnolino della famiglia Obama



Titoli

Corriere della Sera: «Auto medie e piccole, via il bollo»

la Repubblica: Bollo, il regalo di Meloni

La Stampa: Auto e moto, stop al bollo

Il Sole 24 Ore: Petrolio, prezzo reale oltre 150 dollari

Il Messaggero: Auto medio-piccole e moto, via il bollo

Il Giornale: Bollo ciao

Avvenire: L’Ue si allarga a Ovest

Qn: Stop al bollo auto per il 2027 / Abolito per moto e utilitarie

Il Fatto: Giorgia la Qualunque

Leggo: Addio al bollo su auto e moto

Libero: BOOM! VIA IL BOLLO

La Verità: I giudici legalizzano il divorzio islamico

Il Mattino: Bollo auto, stop per un anno

il manifesto: Guardia medica

il Quotidiano del Sud: Ue, sfida a russi e ultra-destra

Domani: Bollo auto, la mancetta di Meloni / via la tassa in vista delle elezioni



