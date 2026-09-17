Trapani, torna il Festival Scontrino: dieci giorni di musica dal 20 settembre

17/09/2026 11:36:00

Dieci giorni di concerti, dal 20 al 30 settembre, e un programma che passa dalla musica da camera alla coralità, dall’organo all’elettronica, fino al crossover e al pop rock. Torna il Festival Scontrino, la rassegna promossa dal Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani.

Non soltanto concerti nella sede del Conservatorio. La nuova edizione si muoverà tra Trapani, Valderice e Petrosino, portando musicisti, docenti e allievi anche al Chiostro San Domenico, alla Cattedrale San Lorenzo, al Teatro “Giuseppe Di Stefano” e al Molino Excelsior.

La direzione artistica è di Elisa Cordova, mentre il coordinamento dell’ufficio di produzione è affidato a Paolo Morana. Il programma è costruito attorno a quattro percorsi: musica da camera; coralità, lirica e strumenti a tastiera; giovani interpreti; nuovi linguaggi e contaminazioni.

Si comincia il 20 settembre al Chiostro San Domenico

L'apertura è in programma domenica 20 settembre alle 21, al Chiostro San Domenico di Trapani.

Sul palco il duo formato da Alessio Pianelli al violoncello ed Eugenio Catone al pianoforte, primo appuntamento del percorso dedicato alla musica da camera.

Il giorno successivo, 21 settembre alle 21, ancora al Chiostro San Domenico, sarà protagonista l’Ensemble Vocale diretto da Anna Lisa Braschi, con Roberto Franco al pianoforte, con un programma dedicato al repertorio polifonico.

Martedì 22 settembre sono invece previsti due appuntamenti. Alle 19, al Chiostro San Domenico, il recital pianistico degli allievi Chiara Di Liberto, Salvatore Giacalone, Giulia Riggi, Delia De Fina, Caterina Aleo e Paola Corso.

Alle 21, nella Cattedrale San Lorenzo, sarà la volta di Tommaso Maria Mazzoletti, con un recital organistico pensato anche in relazione all'acustica e all'architettura dello spazio sacro.

Elettronica e orchestre giovanili

Il 23 settembre il programma cambia ancora registro.

Alle 19, al Chiostro San Domenico, “Flauto ed Elettronica” porterà al centro la ricerca elettroacustica con Alessandro Lo Giudice, Lorenzo Ballerini, Emanuele Braca e Giuseppe Virgilio.

Alle 21, al Teatro “Giuseppe Di Stefano”, spazio invece alle Orchestre Giovanili premiate al Concorso Pappalardo 2026.

Si esibiranno la Scuola secondaria di primo grado “R. Livatino” di Ficarazzi, prima classificata e diretta da Carmelo Calò e Rosanna Giaccone, e la “G. Pascoli-L. Pirandello” di Castellammare del Golfo, seconda classificata e diretta da Erika Greco.

Una parte importante del Festival è infatti dedicata al rapporto tra formazione e produzione musicale: accanto a docenti e interpreti già affermati trovano spazio gli studenti e le realtà scolastiche del territorio.

Il Festival arriva a Valderice e Petrosino

Il Festival Scontrino uscirà poi da Trapani.

Giovedì 24 settembre alle 19, al Molino Excelsior di Valderice, è in programma il concerto per Quintetto di Sassofoni, Ritmica e Voce, diretto da Paolo Morana, con Leonardo Pianelli al pianoforte.

Venerdì 25 settembre alle 21, all'Aula Polivalente di Petrosino, arriverà invece “Strings in Motion”, progetto crossover con Andrea Giugno, Aurelia Romeji, Edoardo Ansaldi, Giovanni Ciappa, Federico Mungiovi, Giorgio Lapide e Irene Sciacca.

Il cartellone mostra così una scelta piuttosto netta: non chiudere il Conservatorio dentro le proprie aule, ma utilizzare il Festival per mettere in circolo produzioni, musicisti e percorsi formativi.

Dal clavicembalo alla musica vocale

Sabato 26 settembre alle 18, nell’Aula Magna del Conservatorio, Ippolito Parrinello terrà un recital clavicembalistico dedicato alla letteratura per questo strumento e alla prassi esecutiva storicamente informata.

Il 28 settembre alle 21 sarà invece la volta del Trio A. Scontrino, formato da Giuseppe Visconti, Francesco Masi e Salvatore Schembari, e del Quartetto Drepanon, con Giuseppe Visconti, Matteo Fedeli, Demetrio Comuzzi e Vincenzo Toscano.

Il 29 settembre alle 21, al Chiostro San Domenico, il programma propone “Quartetto vocale – Pianoforte a quattro mani”: protagonisti i cantanti Filomena Schettino, Daniela Nuzzoli, Filippo Adami e Ugo Guagliardo, insieme ai pianisti Ilaria Ganeri e Lorenzo Orlandi.

Il 30 settembre chiude l’Orchestra Pop Rock

Il finale cambia ancora una volta linguaggio.

Mercoledì 30 settembre alle 21, al Teatro “Giuseppe Di Stefano”, a chiudere il Festival sarà l’Orchestra Pop Rock del Conservatorio, diretta da Gianluca Ballarin.

È un finale coerente con l'impostazione dell'intero cartellone: tenere insieme repertori e generazioni differenti, senza limitare l'attività di un Conservatorio alla sola tradizione accademica.

Il Festival Scontrino 2026 è realizzato con il patrocinio e il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Collaborano l’Ente Luglio Musicale Trapanese, la Città di Trapani, i Comuni di Petrosino e Valderice, il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera e il Conservatorio di Musica di Palermo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



