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Cittadinanza
17/09/2026 17:15:00

Marsala, alle Poste si fa la fila... per fare la fila

Prima la coda per prendere il tagliando, poi quella per arrivare allo sportello. È quanto sta accadendo all'Ufficio postale di Marsala Centro, in via Garibaldi, dove alcuni utenti segnalano disagi e tempi di attesa già prima di poter accedere al distributore dei numeri.

 

A regolare l'accesso al dispositivo che distribuisce i tagliandi c'è un addetto, con gli utenti costretti quindi ad attendere una prima volta per ottenere il proprio numero e poi nuovamente per usufruire dei servizi allo sportello.

Alla richiesta di spiegazioni sulla particolare organizzazione, secondo quanto riferito da chi era presente, la risposta sarebbe stata molto semplice: «Ci sono pochi impiegati».

Una situazione che ha provocato inevitabili disagi, soprattutto considerando che l'ufficio di via Garibaldi è quello centrale della città. Il problema segnalato non riguarda quindi soltanto l'attesa agli sportelli, ma comincia ancora prima: dalla fila per poter prendere il numero della fila.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









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