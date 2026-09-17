Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati
17/09/2026 10:43:00

Assolto l’ex comandante della Polizia penitenziaria Giuseppe Romano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/assolto-l-ex-comandante-della-polizia-penitenziaria-giuseppe-romano-450.jpg

Si chiude con un’assoluzione piena una vicenda giudiziaria che per anni ha pesato sulla vita e sulla reputazione di Giuseppe Romano, ex comandante della Polizia penitenziaria del carcere “Pietro Cerulli” di Trapani. Era accusato di omessa denuncia di reato. Il giudice lo ha assolto per non aver commesso il fatto.

 

Romano, difeso dall’avvocato Giuseppe De Luca, era finito nell’inchiesta nata attorno alla complessa vicenda giudiziaria che aveva investito il carcere trapanese e diversi appartenenti alla Polizia penitenziaria.

 

L’inchiesta “Alcatraz”

 

Il suo nome era emerso nell’ambito delle indagini che nel 2023 portarono alla luce una serie di presunti illeciti all’interno del “Pietro Cerulli”. È l’inchiesta denominata “Alcatraz”, che ha riguardato, tra l’altro, episodi di violenza ai danni di detenuti e ipotesi di corruzione e che si è conclusa con sei condanne.

Per Romano, però, la contestazione era diversa.

Al centro della sua posizione c’era un presunto pestaggio avvenuto nel marzo del 2020. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’allora comandante sarebbe stato a conoscenza delle violenze subite da un detenuto da parte di alcuni agenti senza denunciarle.

A far entrare Romano nell’indagine era stata, in particolare, un’intercettazione nella quale si faceva riferimento all'episodio e alla presunta conoscenza dei fatti da parte del comandante.

Già nella fase cautelare, tuttavia, il gip, pronunciandosi sulle misure richieste nei confronti degli altri indagati, aveva escluso un coinvolgimento di Romano.

 

L’intercettazione esclusa dal processo

 

Nel procedimento a suo carico si è poi verificato un passaggio decisivo: il giudice non ha ammesso la produzione dell’intercettazione sulla quale poggiava la contestazione. L’elemento è stato quindi escluso dagli atti utilizzabili per l’accusa.

Alla fine è arrivata la sentenza: Giuseppe Romano non ha commesso il fatto.









Native | 16/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/1789462697-0-marsala-la-merceria-licari-compie-50-anni-una-storia-iniziata-nel-1976.jpg

Marsala, la Merceria Licari compie 50 anni: una storia iniziata nel 1976

Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...