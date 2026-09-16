Misiliscemi, “Passi di Legalità”: domenica si corre, iscrizioni fino al 16 settembre

La Settimana della Legalità di Misiliscemi si chiuderà di corsa. Domenica 20 settembre, con partenza alle 8 da piazza Filippo Asaro a Locogrande, è in programma “Passi di Legalità”, manifestazione podistica che affianca sport e partecipazione alle iniziative promosse in questi giorni dal Comune.
L'appuntamento arriva al termine di una settimana iniziata il 14 settembre nel ricordo del giudice Alberto Giacomelli, ucciso dalla mafia il 14 settembre 1988, e proseguita con incontri, attività rivolte ai giovani e momenti dedicati alla cittadinanza attiva.
Due percorsi e una camminata inclusiva
La manifestazione prevede due gare, una sulla distanza dei 10 chilometri e l'altra sulla distanza più lunga. La comunicazione diffusa dal Comune indica 21 chilometri, mentre la scheda tecnica della gara pubblicata sul portale Next Race riporta un percorso competitivo di 20 chilometri. È prevista inoltre una camminata inclusiva non competitiva, con partenza alle 9.
Nel calendario territoriale Fidal l'appuntamento del 20 settembre a Misiliscemi è registrato come “1ª Ultramaratona Passi di Legalità”, organizzata dalla ASD Number One.
Una mattinata pensata quindi non soltanto per gli atleti più allenati, ma anche per allargare la partecipazione attraverso formule differenti.
Iscrizioni entro il 16 settembre
Per chi vuole prendere parte alla gara c'è ancora poco tempo. Le iscrizioni devono pervenire entro mercoledì 16 settembre 2026 all'indirizzo crono.campobello@ficr.it.
La richiesta dovrà essere presentata su carta intestata e firmata dal presidente della società, indicando i dati completi degli atleti, compresi numero di tessera e categoria. Non sarà possibile iscriversi direttamente sul posto la mattina della gara.
L'ultimo appuntamento della Settimana della Legalità
“Passi di Legalità” chiuderà il calendario iniziato lunedì e costruito attorno a memoria, partecipazione e coinvolgimento delle nuove generazioni.
Prima della corsa, sabato 19 settembre, a Rilievo sarà la volta di “Sport senza confini”, iniziativa dedicata ai giovani e organizzata nel ricordo di Andrea Gambino.
Poi domenica il testimone passerà ai runner. Partenza alle 8 da piazza Filippo Asaro, a Locogrande, per l'ultimo appuntamento della Settimana della Legalità.