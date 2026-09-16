Misiliscemi, “Passi di Legalità”: domenica si corre, iscrizioni fino al 16 settembre

Da Marsala a Tunisi in canoa: Giovanni e Andrea sfidano il Mediterraneo per salvare i neonati

Sono partiti questa mattina da Marsala, con Tunisi davanti e quasi 300 chilometri di Mediterraneo da attraversare a colpi di pagaia. Giovanni De Carlo e Andrea Menga hanno iniziato la loro impresa: una traversata estrema in canoa doppia, ma...