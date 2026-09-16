Addio ad Antonio Di Mora: storico soccorritore del 118

16/09/2026 15:02:00

Il mondo dell’emergenza sanitaria siciliana piange Antonio Di Mora, storico autista soccorritore del 118, per molti anni in servizio a Marsala e, nell’ultimo periodo, trasferito alla postazione di Erice.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore tra colleghi, amici e quanti lo avevano conosciuto durante una lunga attività professionale trascorsa sulle ambulanze del servizio di emergenza.

Per anni in servizio a Marsala

A Marsala Antonio Di Mora era diventato negli anni un volto conosciuto nel mondo del soccorso. Turni, emergenze, interventi difficili: un lavoro lontano dai riflettori, nel quale contano soprattutto prontezza, esperienza e capacità di stare accanto alle persone nei momenti più complicati.

Di Mora era apprezzato dai colleghi per la disponibilità, il senso di responsabilità e l'umanità con cui svolgeva il proprio servizio.

Negli ultimi tempi era stato trasferito alla postazione del 118 di Erice, dove aveva continuato la sua attività di autista soccorritore.

Il cordoglio dei colleghi

La sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo dell'emergenza sanitaria. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e i ricordi pubblicati sui social da colleghi, amici e conoscenti.

Parole che raccontano soprattutto l'uomo dietro la divisa: una persona disponibile e rispettosa, sempre pronta a collaborare e ad aiutare gli altri.

Antonio Di Mora lascia la moglie Giovanna e la figlia Martina.