Marsala, mensa e scuolabus dal 29 settembre: quest’anno si parte prima

16/09/2026 21:58:00

Una buona notizia per le famiglie: la refezione scolastica è programmata due settimane prima rispetto al 2025. Nel 2024 si dovette aspettare addirittura novembre. Più contenuto, ma comunque positivo, l’anticipo del trasporto scolastico.

Una volta tanto, sul calendario dei servizi scolastici di Marsala arriva una novità positiva: mensa e scuolabus partiranno a settembre. La data programmata per entrambi è martedì 29 settembre 2026, come annunciato dall’amministrazione guidata dalla sindaca Andreana Patti nel bilancio dei primi cento giorni di attività. Per la refezione, l’indicazione trova conferma anche nella circolare scolastica che comunica alle famiglie l’avvio del servizio. (TP24)

Per chi deve organizzare lavoro, accompagnamenti e rientri dei figli, poter contare prima su questi servizi significa alleggerire l’incastro quotidiano. Soprattutto per le classi a tempo pieno, nelle quali il pranzo a scuola è parte integrante della giornata.

Il confronto con gli anni passati: mensa a ottobre, e persino a novembre

Quanto cambia rispetto al passato? Per capirlo abbiamo ripercorso l’archivio di Tp24 e le comunicazioni del Comune e di Marsala Schola.

Nel 2025 la mensa ripartì il 13 ottobre. Il nostro articolo del 9 ottobre annunciava l’attivazione dopo circa un mese dall’inizio dell’anno scolastico, segnato dall’attesa delle famiglie e dalle difficoltà nel garantire il tempo pieno. Rispetto a quella data, il 29 settembre di quest’anno rappresenta un anticipo di due settimane. (TP24)

L’anno scorso il servizio avrebbe dovuto cominciare il primo ottobre, ma subì un rinvio. Il Comune spiegò che lo slittamento dipendeva dagli adempimenti amministrativi conseguenti alla revoca della precedente aggiudicazione, oltre che dalle operazioni necessarie per il passaggio al nuovo gestore e la disponibilità dei locali. (Comune di Marsala)

Ancora più tardivo era stato l’avvio del 2024: il 6 novembre. È la data riportata nell’avviso ufficiale pubblicato da Marsala Schola il 31 ottobre di quell’anno. Il confronto con il calendario annunciato per il 2026 è netto: 38 giorni prima, dunque oltre un mese di differenza. (Istituzione Comunale Marsala Schola)

Andando più indietro, nell’archivio di Tp24 si trova un altro precedente: nel 2022 mensa e scuolabus erano stati annunciati entrambi per lunedì 3 ottobre. Anche rispetto a quell’anno, dunque, la partenza programmata per il 2026 arriva qualche giorno prima. (TP24)

Scuolabus: due giorni prima rispetto agli ultimi due anni

Per il trasporto scolastico il miglioramento è più contenuto e va distinto da quello della mensa.

Nel 2025 gli scuolabus entrarono in servizio il primo ottobre, mentre la refezione rimase ancora ferma. Anche nel 2024 la partenza del trasporto era stata fissata al primo ottobre. Il 29 settembre annunciato quest’anno anticipa quindi di due giorni la data degli ultimi due anni. (Comune di Marsala)

Nel 2023, invece, l’avvio degli scuolabus era stato annunciato per lunedì 2 ottobre. Il quadro dei precedenti conferma dunque un piccolo anticipo per il trasporto e un cambiamento molto più significativo per la refezione, soprattutto rispetto alle ultime due annate.

La novità positiva è questa: un calendario che riduce l’attesa, senza confondere i due servizi e senza trasformare una partenza ancora programmata in un risultato già acquisito. L’appuntamento è il 29 settembre. Per le famiglie, più delle dichiarazioni, conteranno la puntualità di quel giorno e la continuità nei mesi successivi.



