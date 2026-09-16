Marsala celebra San Matteo: quattro giorni tra fede, festa e un messaggio di pace

16/09/2026 17:30:00

Quattro giorni di appuntamenti nel cuore di Marsala per celebrare San Matteo, santo titolare di una delle chiese più antiche della città. Dal 18 al 21 settembre tornano i festeggiamenti parrocchiali, con celebrazioni religiose, iniziative per bambini e ragazzi, uno spettacolo comico e una particolare benedizione delle strade del quartiere. Il filo conduttore sarà la pace.

Il tema scelto è “La gioia del Vangelo è per tutto il popolo”, tratto dall’Evangelii gaudium di Papa Francesco. Una festa che la comunità vuole legare alla gioia, alla fratellanza e alla cura del territorio.

La benedizione attraversa il quartiere

L'apertura dei festeggiamenti avverrà venerdì 18 settembre con un gesto particolare. Dopo la Messa delle 18:30, dalle 20:30 il parroco don Alessandro percorrerà in auto un itinerario lungo le principali strade che delimitano il territorio parrocchiale, aspergendole con l'acqua benedetta.

Un modo per portare simbolicamente la benedizione fuori dalla chiesa e, spiegano dalla parrocchia, rivolgere un augurio di «bene e pace» al territorio e invitare ciascuno a prendersene cura.

Il carnevale estivo dedicato alla pace

Sabato 19 settembre spazio soprattutto a bambini e ragazzi. Alle 20:30, nel giardino, si terrà la prima edizione del carnevale estivo, dedicato al tema “Fratellanza dei popoli, diversi ma in pace”.

I partecipanti sono invitati a presentarsi in maschera. Ci saranno musica e crêpes, ma anche un momento simbolico dedicato alle guerre in corso e all'auspicio della loro fine.

Domenica 20 settembre, sempre alle 20:30, sarà invece la volta dello spettacolo comico del gruppo Tetris, composto da Antonino Angileri, Umberto Cudia e Andrea Mormorio. A seguire un momento conviviale nel giardino e una degustazione di vini e Marsala offerti dalla cantina Martinez.

San Matteo e la celebrazione con il vescovo Giurdanella

Il momento centrale sarà lunedì 21 settembre, solennità di San Matteo. Alle 18:30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo Angelo Giurdanella, con la preghiera comunitaria al santo.

Durante la Messa saranno benedetti coloro che svolgono un servizio nella parrocchia e verrà consegnato un particolare riconoscimento, il “Grazie”, a due anziani della comunità per la loro testimonianza di fede. Un gesto pensato per sottolineare il ruolo dei nonni nella trasmissione della fede.

Durante il triduo la Messa sarà celebrata ogni giorno alle 18:30. La festa sarà anche un'occasione per riscoprire la storia e la bellezza della chiesa di San Matteo, uno degli edifici religiosi storici di Marsala.



