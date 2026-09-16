Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
16/09/2026 18:08:00

Trapani, Consiglio Comunale sulle decadenze dei cinque consiglieri di maggioranza 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2026/1789577734-0-trapani-consiglio-comunale-sulle-decadenze-dei-cinque-consiglieri-di-maggioranza.jpg

In una insolitamente aula consiliare al completo ed una gremita piccionaia, si apre oggi il consiglio comunale che discuterà delle decadenze dei cinque consiglieri comunali di maggioranza: Marzia Patti, Angela Grignano, Enzo Guaiana, Giovanni Parisi e Andrea Genco.

Una seduta attesa da dieci mesi, dall'ormai famigerata seduta del 22 e 23 ottobre sul Pala Daidone da cui si assentarono i cinque consiglieri - ai tempi erano otto - adducendo motivazioni politiche.

Il procedimento ha attraversato diverse fasi prima di essere incardinato ufficialmente: dai pareri del segretario generale Giovanni Panepinto e quello dell'Assessorato degli Enti Locali, alle conferenze dei capigruppo e l'uscita dal procedimento.

La seduta si é aperta con la fase delle comunicazioni, in cui si è subito affrontato il tema. 

 

Marzia Patti: "La decadenza è una strumentalizzazione"

 

La segretaria del PD ha aperto la discussione sulla decadenza, con una richiesta chiara al Presidente del Consiglio di ritirare il procedimento. 

Per la consigliera, si sta strumentalizzando lo strumento della decadenza per comprimere il diritto alla protesta politica, alla libera espressione ma soprattutto si rischia di comprimere la volontà democratica dell'elettorato attivo.

"La decadenza sta diventando strumento per mettere il bavaglio ad una parte politica", Marzia Patti fa appello al buonsenso del presidente e di applicare le norme del regolamento, di osservare il suo ruolo di terzietà e dare non luogo a procedere. "Le elezioni non si vincono facendo decadere 5 consiglieri comunali". 

Il presidente Mazzeo ha risposto semplicemente avvalendosi del parere degli Enti locali sullo svolgimento del procedimento, sgombrando il campo rispetto alle accuse di strumentalizzazione e partigianeria. 

"Io non ho scelta rispetto al parere fornito dagli Enti Locali che io stesso ho richiesto", dice Mazzeo.

 

Vincenzo Guaiana: il consiglio non può diventare tribunale politico

Sono preoccupato per il clima creato, se distruggiamo la fiducia nelle istituzioni nessuno sarà più credibile. Abbiamo bisogno di un presidente che sia di garanzia.

 

Giovanni Parisi: "Poma chiarisca o faccia un passo indietro"

Il consigliere Parisi - anche a nome di Angela Grignano - in riferimento al dossier sul Culturale Café, chiede all'assessora Giusy Poma di chiarire la sua posizione quanto prima e, se il caso, di fare un passo indietro.

 

La bagarre è servita con la comunicazione di Salvatore Braschi. 

Dopo diversi richiami di Mazzeo a non trattare il tema delle decadenze nella fase delle comunicazioni, il presidente decide di inibire la parola per tutta la seduta al consigliere Braschi, che procede con un esposto alla Digos, visto che l'art. 13 del regolamento prevede il richiamo. 

 

Gli animi sono surriscaldati ed è evidente che ogni pretesto é buono per mettere carne al fuoco e spingere il dibattito. 

 

[In aggiornamento]









Native | 16/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/1789462697-0-marsala-la-merceria-licari-compie-50-anni-una-storia-iniziata-nel-1976.jpg

Marsala, la Merceria Licari compie 50 anni: una storia iniziata nel 1976

Native | 10/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788875843-0-amici-a-quattro-zampe-la-guida-completa-per-la-tutela-e-il-benessere-del-cane.jpg

Amici a quattro zampe: la guida completa per la tutela e il benessere del...

Native | 09/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788768852-0-essepiauto-promo-settembre-paghi-da-gennaio-2027-sconti-fino-a-11-000-euro-sull-usato.png

Essepiauto, promo settembre: paghi da gennaio 2027, sconti fino a 11.000...