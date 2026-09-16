Trapani, Consiglio Comunale sulle decadenze dei cinque consiglieri di maggioranza 

16/09/2026 18:08:00

In una insolitamente aula consiliare al completo ed una gremita piccionaia, si apre oggi il consiglio comunale che discuterà delle decadenze dei cinque consiglieri comunali di maggioranza: Marzia Patti, Angela Grignano, Enzo Guaiana, Giovanni Parisi e Andrea Genco.

Una seduta attesa da dieci mesi, dall'ormai famigerata seduta del 22 e 23 ottobre sul Pala Daidone da cui si assentarono i cinque consiglieri - ai tempi erano otto - adducendo motivazioni politiche.

Il procedimento ha attraversato diverse fasi prima di essere incardinato ufficialmente: dai pareri del segretario generale Giovanni Panepinto e quello dell'Assessorato degli Enti Locali, alle conferenze dei capigruppo e l'uscita dal procedimento.

La seduta si é aperta con la fase delle comunicazioni, in cui si è subito affrontato il tema.

Marzia Patti: "La decadenza è una strumentalizzazione"

La segretaria del PD ha aperto la discussione sulla decadenza, con una richiesta chiara al Presidente del Consiglio di ritirare il procedimento.

Per la consigliera, si sta strumentalizzando lo strumento della decadenza per comprimere il diritto alla protesta politica, alla libera espressione ma soprattutto si rischia di comprimere la volontà democratica dell'elettorato attivo.

"La decadenza sta diventando strumento per mettere il bavaglio ad una parte politica", Marzia Patti fa appello al buonsenso del presidente e di applicare le norme del regolamento, di osservare il suo ruolo di terzietà e dare non luogo a procedere. "Le elezioni non si vincono facendo decadere 5 consiglieri comunali".

Il presidente Mazzeo ha risposto semplicemente avvalendosi del parere degli Enti locali sullo svolgimento del procedimento, sgombrando il campo rispetto alle accuse di strumentalizzazione e partigianeria.

"Io non ho scelta rispetto al parere fornito dagli Enti Locali che io stesso ho richiesto", dice Mazzeo.

Vincenzo Guaiana: il consiglio non può diventare tribunale politico

Sono preoccupato per il clima creato, se distruggiamo la fiducia nelle istituzioni nessuno sarà più credibile. Abbiamo bisogno di un presidente che sia di garanzia.

Giovanni Parisi: "Poma chiarisca o faccia un passo indietro"

Il consigliere Parisi - anche a nome di Angela Grignano - in riferimento al dossier sul Culturale Café, chiede all'assessora Giusy Poma di chiarire la sua posizione quanto prima e, se il caso, di fare un passo indietro.

La bagarre è servita con la comunicazione di Salvatore Braschi.

Dopo diversi richiami di Mazzeo a non trattare il tema delle decadenze nella fase delle comunicazioni, il presidente decide di inibire la parola per tutta la seduta al consigliere Braschi, che procede con un esposto alla Digos, visto che l'art. 13 del regolamento prevede il richiamo.

Gli animi sono surriscaldati ed è evidente che ogni pretesto é buono per mettere carne al fuoco e spingere il dibattito.

[In aggiornamento]



