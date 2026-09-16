Handball Erice, la partita contro Padova è a porte chiuse

16/09/2026 18:14:00

Gara a porte chiuse. La prima partita casalinga, da calendario, per l'Handball Erice nel campionato di serie A1 di pallamano femminile, in programma sabato contro Padova, verrà disputata senza la presenza di pubblico.

Le ericine, campionesse d'Italia, hanno già esordito in campionato vincendo il derby con l'Handball Erice, ma, per calendario, erano in trasferta. Ora, per la prima casalinga, però, arriva la decisione di giocare a porte chiuse per poter effettuare dei lavori al PalaCardella.

La partita, ad ogni modo, verrà trasmessa in diretta sul sito pallamano.tv e, così, gli appassionati trapanesi avranno ugualmente la possibilità di poter assistere all'incontro.

"Dovendo effettuare alcuni accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del PalaCardella, la gara di sabato contro Cellini Padova - spiega il presidente Michele Ingardia - si giocherà a porte chiuse. Stiamo provvedendo, in piena sinergia e collaborazione con il Comune di Erice, per completare gli adeguamenti richiesti e tornare operativi il prima possibile, riaprendo gli spalti ai nostri tifosi".



