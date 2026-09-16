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» Native
16/09/2026 09:00:00

Marsala, la Merceria Licari compie 50 anni: una storia iniziata nel 1976

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/marsala-la-merceria-licari-compie-50-anni-una-storia-iniziata-nel-1976-450.jpg

Mezzo secolo dietro lo stesso bancone. Il 16 settembre la Merceria Licari Necchi di Marsala compie cinquant'anni: era il 1976 quando Raffaele Licari e la moglie Paola Rallo iniziarono un'attività che oggi coinvolge la seconda e la terza generazione della famiglia.
Cinquant'anni di fili, bottoni, tessuti, macchine per cucire, clienti diventati abituali e abitudini commerciali completamente cambiate. Il negozio è rimasto lì, attraversando una piccola rivoluzione dopo l'altra nel modo di comprare, vestire e perfino cucire.

E dietro questo anniversario c'è soprattutto una storia familiare, segnata quest'anno anche da un'assenza importante: quella di Raffaele Licari, morto il 2 dicembre 2025, pochi mesi prima del traguardo.

Dal 1976 nel cuore di Marsala
Quando Raffaele Licari e Paola Rallo iniziarono la loro attività, il cucito occupava uno spazio ben diverso nella vita quotidiana delle famiglie. Saper usare ago e filo era una competenza diffusa e la merceria era uno di quei negozi nei quali non si entrava soltanto per comprare qualcosa.
Servivano il bottone giusto, un filato, un tessuto, ma spesso anche un consiglio. Ed è proprio attorno a questo rapporto diretto con i clienti che la Merceria Licari ha costruito negli anni la propria identità.

L'attività è cresciuta insieme alla città, ampliando progressivamente la propria offerta: dalla merceria all'intimo, fino alle macchine per cucire e alla sartoria.

Il ricordo di Raffaele Licari
Il cinquantesimo anniversario arriva però con un'assenza importante. Raffaele Licari è morto il 2 dicembre 2025, pochi mesi prima del traguardo che racconta, più di tanti discorsi, una parte importante della sua vita.
Non potrà festeggiarlo insieme alla famiglia, ma il suo lavoro resta dentro la storia del negozio e soprattutto nel modo in cui quell'attività viene portata avanti.
Perché il passaggio da una generazione all'altra, nelle imprese familiari, non consiste semplicemente nel tenere aperta una porta. Significa conservare un patrimonio di esperienza e, nello stesso tempo, capire come farlo vivere in un mercato completamente diverso da quello del 1976.

Tre generazioni dietro lo stesso bancone
Oggi a continuare il percorso iniziato da Raffaele e Paola sono i figli Nicola e Laura, insieme al nipote Giuseppe, terza generazione della famiglia.

Accanto a loro restano Paola Rallo e la sorella Giacoma, presenze che rappresentano il legame diretto con l'inizio di questa storia.
È forse proprio qui il significato più interessante dei cinquant'anni della Merceria Licari. Non soltanto nella longevità di un'attività commerciale, ma nella capacità di tramandare un mestiere e un rapporto con la clientela mentre tutto intorno cambia.


Dal 1976 al 2026 sono cambiate Marsala, le famiglie, la moda e perfino il modo di fare acquisti, ma alcuni mestieri hanno conservato uno spazio proprio, soprattutto quando alla vendita di un prodotto si accompagna una competenza costruita negli anni.

La Merceria Licari arriva così al suo mezzo secolo di attività continuando a occuparsi di merceria, intimo, sartoria e macchine per cucire.
Cinquant'anni dopo quel 16 settembre 1976, dietro il bancone ci sono volti nuovi e una nuova generazione. Il filo, invece, è rimasto lo stesso.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 16/09/2026
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Marsala, la Merceria Licari compie 50 anni: una storia iniziata nel 1976

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