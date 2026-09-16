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Cronaca

» Incidenti
16/09/2026 13:52:00

Marsala, scontro tra auto e scooter sulla circonvallazione, a due passi dal comando dei vigili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2026/marsala-scontro-tra-auto-e-scooter-sulla-circonvallazione-a-due-passi-dal-comando-dei-vigili-450.jpg

Ancora uno scontro tra un’auto e uno scooter a Marsala. L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì 16 settembre, alle 13.30, sulla circonvallazione, all’altezza di via Ernesto Del Giudice, a poca distanza dal comando della Polizia municipale.

 

Coinvolti un’utilitaria bicolore e uno scooter chiaro. Nelle fotografie scattate sul posto si vede il mezzo a due ruote riverso su un fianco sull’asfalto, accanto all’automobile, sulla cui fiancata sono visibili alcune ammaccature.

 

Sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, con una pattuglia ferma vicino ai mezzi coinvolti e i lampeggianti accesi. Il punto dello scontro si trova proprio a due passi dalla sede del comando.

 

La dinamica resta da chiarire.









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