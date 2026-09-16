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» Dai Comuni
16/09/2026 16:18:00

Alcamo, il saluto al comandante Lo Faro. Nuovi arredi e giochi nelle scuole

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Due notizie da Alcamo: il riconoscimento del Comune al comandante della stazione dei Carabinieri Salvatore Lo Faro, che va in pensione, e la consegna di nuovi arredi e giochi negli istituti comprensivi della città.

 

Una targa per il comandante Salvatore Lo Faro

A Palazzo di Città il sindaco Domenico Surdi, insieme al presidente del Consiglio comunale Saverio Messana, ha consegnato una targa di riconoscimento al luogotenente Salvatore Lo Faro, comandante della stazione dei Carabinieri di Alcamo.

Lo Faro lascia il servizio per andare in pensione dopo molti anni trascorsi sul territorio alcamese. Alla cerimonia ha partecipato anche il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alcamo, il capitano Chiara Petrone.

«La consegna della targa rappresenta un segnale di riconoscimento al luogotenente Salvatore Lo Faro – ha dichiarato Surdi – che, dopo tanti anni di servizio svolti con professionalità e dedizione nei riguardi delle istituzioni e della collettività, adesso andrà in pensione».

Il sindaco ha espresso il ringraziamento dell'amministrazione per «l'impegno, la disponibilità e il senso del dovere» dimostrati da Lo Faro durante il servizio ad Alcamo.

 

Nuovi banchi, arredi e giochi per le scuole

È inoltre in corso la consegna di nuovi arredi e giochi scolastici destinati a diversi plessi degli istituti comprensivi della città.

Le forniture comprendono armadi, sedie, banchi, cattedre, mobili, fasciatoi, portazaini e appendiabiti, oltre a dondoli, casette sull'albero e scivoli.

I plessi interessati sono Europa e Pirandello dell'Istituto comprensivo Navarra, Lombardo Radice e Gentile dell'Istituto comprensivo Bagolino, Aporti dell'Istituto comprensivo Montessori e Froebel dell'Istituto comprensivo Don Bosco Rocca.

Gli acquisti, fa sapere il Comune, sono stati effettuati sulla base delle richieste avanzate dagli istituti.

«Negli anni abbiamo investito nella scuola, mettendo al primo posto qualità e benessere», afferma l'assessore alle Politiche e all'edilizia scolastica Gaspare Benenati, che richiama anche la consegna dei playground destinati agli spazi esterni delle scuole.









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