Il Mare colore dei Libri, Marsala si racconta attraverso i suoi autori

16/09/2026 12:37:00

Marsala non farà soltanto da cornice alla sesta edizione de “Il Mare colore dei Libri”. Nel programma del festival, in programma il 19 e 20 settembre al Museo Regionale Lilibeo e al Parco archeologico, trova infatti spazio un gruppo consistente di autori legati alla città, con libri molto diversi tra loro per temi, generi e linguaggi.

Romanzi, poesia, gialli, narrativa per ragazzi, memoria e cinema compongono un percorso dentro il cartellone generale della manifestazione. Gli incontri si svolgeranno tra Palco Blu, Spazio Verde, Sala Famà, Sala Gabrici, Baglio Tumbarello e Giardino storico, mentre nel Parco troveranno posto anche il Villaggio della piccola editoria, l’Agorà delle Associazioni e il Borgo dei Piccoli. L’ingresso è gratuito.

Sabato 19 settembre: romanzi, memoria e cinema

Sabato 19 settembre si comincia alle 17.30 con Carla Pellegrino, che presenterà Azzurra e Samuel. Memoramore, edito da Carlo Saladino, dialogando con Rossella Nocera e Stefania Pellegrino.

Alle 18.30 sarà la volta di Achille Sammartano con Via Sibilla n.5, pubblicato da Eretica. Francesco Vinci dialogherà con l’autore, mentre Francesco Vittorio Pellegrino curerà le letture e Andrea Russo gli interventi musicali.

Alle 19.30 Sabrina Sciabica, scrittrice e giornalista marsalese che vive da anni a Roma, presenterà Formiche di mare, pesci di città, edito da Navarra, insieme ad Antonella Angileri.

Un’ora dopo sarà il turno di Walter Giacalone con La nostra piazza. Marsala e gli anni ’80 tra paninari, amicizia e libertà. Qui il legame con la città è diretto: il libro torna agli anni Ottanta, ai luoghi d’incontro, alle mode e alle amicizie di una generazione marsalese. A condurre l’incontro sarà Ninny Bornice.

Alle 21.30 Manuela Randazzo, palermitana e marsalese d’adozione, presenterà il romanzo per ragazzi Un giorno straordinario, pubblicato da Bookabook, dialogando con Milena Cudia.

Alla stessa ora ci sarà anche l’incontro con Luana Rondinelli, che insieme alla giornalista Chiara Putaggio introdurrà la proiezione del cortometraggio Assunta, con Donatella Finocchiaro. All’incontro parteciperanno anche Ignazio Passalacqua, Gregorio Caimi, Alessandro Savona e i responsabili di AFAP. Il cortometraggio nasce da un testo dello stesso Savona.

Domenica 20 settembre: giallo, poesia e storie familiari

Domenica 20 settembre il programma riparte alle 11 con Giò L. Scalia e Quid Est Veritas. Le indagini del Commissario Volterra. Con lui dialogheranno Giovanni Gaudino e Massimo Pastore.

Alle 12 toccherà ad Antonio Licari con Ficu D’Innia - Poesie siciliane, pubblicato da Stylit.

Nel pomeriggio, alle 17, Salvatore Inguì presenterà con Ottavio Navarra Le avventure di papà 2.

Alle 18.30 Eleonora Bongiorno porterà al festival La notte delle stelle, edito da Multiverso Edizioni. Dialogherà con lei Francesco Marchese, con la moderazione di Chiara Putaggio.

La serie degli incontri si chiuderà alle 21.30 con Silvia Maira e Tutta colpa del morto, pubblicato da Land Editore. A dialogare con l’autrice sarà Alessia Cannizzaro, con letture di Maurizio Rallo e Mariangela Isaia dell’associazione Smile.

Le voci del territorio dentro un programma più ampio

La presenza degli autori legati a Marsala è soltanto una parte del cartellone. Il programma comprende infatti anche incontri sulla storia della Repubblica, letteratura, musica, archeologia, osservazioni astronomiche, attività per bambini e visite al Parco.

Tra gli altri appuntamenti ci sono l’inaugurazione della Biblioteca “Maria Luisa Famà”, un omaggio a Francesco Guccini, il reading dedicato a Ulisse e l’incontro con Claudio Fava.

Generi e temi sono molto diversi: dalla memoria generazionale alla poesia, dal cinema al noir e alla narrativa contemporanea. La presenza degli autori marsalesi è quindi uno dei fili del programma, non l’unico, dentro una rassegna che nelle due giornate prova a tenere insieme editoria, patrimonio culturale e partecipazione.

Ines D’Orazio



