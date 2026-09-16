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Cultura
16/09/2026 17:15:00

Castelvetrano, “Al centro della Parola” riparte con Lidia Tilotta e Mareme Cisse

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2026/castelvetrano-al-centro-della-parola-riparte-con-lidia-tilotta-e-mareme-cisse-450.jpg

Dopo la pausa estiva tornano i libri al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano. Sabato 26 settembre alle 18 riprende “Al centro della Parola”, la rassegna letteraria giunta alla seconda edizione e voluta dal direttore Sandro Petretto.

Il quinto e penultimo appuntamento avrà come protagonista la giornalista Lidia Tilotta, vicecaporedattrice della Tgr Sicilia, che presenterà “Sogni di zenzero. Una storia, tante ricette tra il Senegal e la Sicilia”, scritto insieme a Mareme Cisse e pubblicato da Slow Food Editore. 

A dialogare con Tilotta sarà la giornalista Jana Cardinale. L'incontro si svolgerà nello spazio allestito al piano terra di Belicittà ed è realizzato in collaborazione con la libreria Il Giardino Segreto

Dal Senegal alla Sicilia attraverso la cucina

“Sogni di zenzero” non è semplicemente un libro di ricette. È soprattutto la storia di Mareme Cisse, nata e cresciuta in Senegal e arrivata in Sicilia, dove ha costruito nel tempo una nuova vita anche attraverso la cucina.

Le ricette accompagnano così un racconto fatto di migrazione, lavoro, difficoltà e riscatto. Senegal e Sicilia finiscono nello stesso piatto, ma soprattutto nella stessa storia: due luoghi che nella vita di Mareme non si cancellano a vicenda e che trovano nella cucina un terreno comune.

Nel libro il tè kinkeliba riporta la protagonista con la memoria a Dakar, mentre i prodotti incontrati in Sicilia entrano progressivamente nella sua cucina. C'è anche il periodo difficile della pandemia, durante il quale cucinare diventa per Cisse uno strumento per reagire e ripartire. 

Parole, fotografie e ricette

Il volume, pubblicato nel 2025, conta 224 pagine e unisce racconto autobiografico, immagini e ricette. 

Il cibo non è quindi un'aggiunta alla narrazione, ma uno dei modi attraverso cui viene raccontata la protagonista. Le preparazioni nascono dall'incontro tra ingredienti, memorie e abitudini delle due sponde del Mediterraneo e diventano parte di un percorso personale più ampio.

Lidia Tilotta, giornalista Rai che da anni racconta anche i Paesi e le storie del Mediterraneo, accompagna la voce di Mareme Cisse trasformando la sua esperienza in un racconto che parla di identità, integrazione e autonomia

Il quinto appuntamento della rassegna

“Al centro della Parola” è tornata quest'anno a Belicittà dopo la prima edizione del 2025. Il calendario 2026 è composto da sei incontri, tutti dedicati al confronto diretto con gli autori.

Prima della pausa estiva sono stati ospiti Tanino Bonifacio, Manuela Randazzo, Daniela Tornatore e Mario Foderà. Dopo Lidia Tilotta, la rassegna si concluderà il 24 ottobre con Angelo Barraco e il suo libro “La boschetta”

L'appuntamento con “Sogni di zenzero” è sabato 26 settembre alle 18, al piano terra del Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti









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