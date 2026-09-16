Maxi rissa sulla nave per Palermo, 13 ragazzi denunciati

16/09/2026 09:12:00

Una battuta rivolta a una ragazza, poi la discussione e infine la rissa, con tavolini, sedie e suppellettili utilizzati durante lo scontro. Tredici ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono stati denunciati dopo una violenta lite scoppiata a bordo della nave da crociera Costa Smeralda durante la traversata tra Napoli e Palermo.

A fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno proveniente dalla provincia di Lecce e l'altro siciliano. A intervenire è stata la Polizia di frontiera marittima di Palermo, diretta da Manfredi Borsellino, dopo la segnalazione del personale della nave.

La rissa vicino alla discoteca

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe cominciato nei pressi della discoteca della nave. All'origine dello scontro ci sarebbe stata una battuta rivolta a una ragazza siciliana e non gradita da uno dei ragazzi salentini.

Dalle parole si sarebbe passati rapidamente alle mani. Durante la rissa sarebbero stati utilizzati anche tavolini, sedie e altre suppellettili, mentre lo scontro si sarebbe successivamente spostato lungo i corridoi fino alla zona degli ascensori.

Proprio qui si sarebbe verificato l'episodio più grave: alcuni ragazzi avrebbero continuato a colpire con calci alla testa un giovane che si trovava a terra privo di sensi.

Le immagini delle telecamere

Il giovane ferito è stato ricoverato temporaneamente per gli accertamenti sanitari, che hanno escluso conseguenze più gravi.

All'arrivo della Costa Smeralda nel porto di Palermo, gli agenti hanno acquisito e analizzato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della nave. L'incrocio dei filmati avrebbe consentito di ricostruire le diverse fasi della rissa e identificare tutti i 13 giovani coinvolti.

Al termine degli accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo. Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nel corso del procedimento.



