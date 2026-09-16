Ha un malore e muore in spiaggia a Castellammare. Era tornato dall'Argentina per l'estate

16/09/2026 15:51:00

Una giornata al mare si è trasformata in tragedia sulla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo. Pedro Benenati, 79 anni, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sul litorale. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Benenati viveva in Argentina, ma era solito tornare in Sicilia durante l'estate per trascorrere un periodo di vacanza ospite di alcuni parenti ad Alcamo. Aveva scelto di trascorrere qualche ora alla Playa di Castellammare del Golfo, un luogo al quale era particolarmente legato.

I soccorsi sulla spiaggia

Il 79enne si è sentito improvvisamente male davanti agli altri bagnanti. I primi a intervenire sono stati alcuni presenti e due infermieri che si trovavano casualmente sulla spiaggia.

Sono iniziate immediatamente le manovre di rianimazione ed è stato utilizzato anche un defibrillatore messo a disposizione da un lido vicino. I tentativi di salvargli la vita, però, non hanno avuto esito.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, la Polizia municipale e la Guardia Costiera. Le operazioni sono state coordinate dal comandante della Polizia municipale Vito Simonte e dal comandante dell'Ufficio marittimo della Guardia Costiera Francesco Madonia.

Nonostante i soccorsi, per Pedro Benenati non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato ricondotto a cause naturali.



