16 Settembre: jet italiani contro drone russo, si alla legge elettorale

16/09/2026 07:05:00

E' il 16 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’Agenzia americana per la protezione dell’ambiente ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali a carbone e gas: «Non hanno nessun impatto sul cambiamento climatico». L’agenzia è guidata da un fedelissimo di Trump

• Per la prima volta gli Usa hanno ammesso di aver piazzato armi nello spazio, e sono pronti a usarle. Cina e Russia hanno condannato duramente la mossa di Washington

• La guerra ibrida di Putin continua. Abbattuto un drone in Lituania e nel Baltico una fregata russa ha lanciato due bengala verso un elicottero danese. Per Crosetto bisogna difendersi

• Gli 007 russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Usa e Ue. A lanciare l’allarme nella notte è stato il dipartimento di Giustizia americano

• All’Europarlamento Fdi ha votato con Vannacci e Lega contro lo scudo anti-ingerenze russe. Una scelta che sorprende, vista la linea filo-Kiev di Meloni

• Anche il Pentagono ha ammesso che i depositi di munizioni Usa sono vuoti: l’operazione contro l’Iran, tra fine febbraio e fine giugno, è costata 33,4 miliardi di dollari, 22,3 solo in munizioni

• La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Trump di limitare il voto per posta alle elezioni di metà mandato. Il presidente, che già parla di brogli, se l’è presa con i tre giudici che lui stesso ha nominato

• Con 113 sì, 71 no e 2 astenuti, il Senato ha approvato la nuova legge elettorale. Ora si torna alla Camera. Le opposizioni, furiose, parlano di «legge truffa». Resta il problema Vannacci



• Roma ha perso anche i Mondiali di atletca. Quelli del 2029 si faranno a Nairobi, quelli del 2032 a Monaco di Baviera

• Bisignani, Masi e Maiolini sono indagati per aggiotaggio. Avrebbero orchestrato una campagna per spingere Lotito a vendere la Lazio. Loro negano tutto

• Ranucci ha presentato un ricorso urgente contro l’estromissione da Report. Chiede il reintegro immediato. La decisione del giudice è attesa entro dieci giorni

• Il commesso accusato di aver abusato di una ragazzina di 13 anni in un minimarket di Torino è tornato in carcere

• Dopo tre giorni la laguna di Venezia ha restituito il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, morta nello schianto tra il barchino su cui viaggiava col marito e un taxi acqueo

• In Campidoglio, a Roma, si sono celebrati i funerali di Stato di Emma Bonino, con Mattarella, La Russa e Meloni in prima fila e sette ex premier tra i presenti

• Gli italiani continuano a risparmiare. Nel 2026, il 56 per cento dei cittadini ha messo da parte, in media, l’11,9 per cento del reddito disponibile

• Il governo si prepara a prorogare ancora il taglio delle accise sul diesel, in scadenza giovedì. L’Arabia Saudita non è più in grado di garantire le forniture alle raffinerie europee

• L’Antitrust ha aperto l’istruttoria sull’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps. Si teme che l’operazione ostacoli la concorrenza in più mercati bancari e assicurativi

• La durata dei processi penali si è accorciata del 40 per cento. Intanto la Cassazione sta iniziando a sperimentare l’Ai per lo spoglio dei ricorsi

• El Niño potrebbe raggiungere un’intensità molto forte in autunno-inverno. Per l’Italia si prevede una stagione mite ma non si escludono abbondanti nevicate

• Il governo ha prorogato di 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, temendo l’arrivo dei migranti marocchini sbarcati a Ceuta. Madrid, furiosa, ha risposto prorogando i controlli fino all’8 ottobre

• La Cina ha inasprito i controlli in entrata e uscita dal Paese, vietando l’espatrio a chi è considerato una minaccia alla sicurezza

• L’estremista greco Ilias Kasidiaris, ex Alba Dorata, uscito dal carcere dopo sette anni, ha già annunciato il suo ritorno in politica

• Nel giorno del capodanno ebraico, 169 coloni israeliani hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa

• In Olanda sono esplose le proteste degli agricoltori, con incendi dolosi sulle autostrade e sabotaggi alle ferrovie contro le nuove misure ambientali del governo

• Chiuse le indagini sull’ex dipendente di Intesa Sanpaolo, accusato di aver spiato i conti di vip tra cui Mattarella e Meloni. Chiesta l’archiviazione per la banca

• Secondo alcuni, Beppe Grillo non intende fondare un nuovo partito ma userà l’intervista al podcast di Fedez per invitare i grillini della prima ora ad astenersi

• Il ministro Valditara ha vietato ai professori di assegnare compiti dopo le 20 tramite il registro elettronico: dovranno essere scritti sul diario di carta a fine lezione

• Piero Amara ha patteggiato per calunnia: sconterà l’equivalente di due anni e 10 mesi in lavori socialmente utili. Tra le 66 vittime dei suoi verbali anche un ex premier e alti vertici istituzionali

• Il direttore di Novella 2000 Luca Burini, 39 anni, è stato aggredito e rapinato a Milano da tre uomini: a colpirlo di più, dice, è stata l’indifferenza dei passanti durante la fuga

• Vecchioni andrà a processo per aver diffamato La Russa Jr. per un aneddoto di 30 anni fa. Disse che alla festa di sua figlia un gruppo di ragazzi gli rubò persino le mutande. «Uno di loro si chiamava Geronimo»

• Dieci medici sono indagati per aver negato nel 2023 il suicidio assistito a Sibilla Barbieri, in base a un chiarimento della Consulta arrivato nel 2024. È un paradosso del fine vita (copyright Foglio)

• Troppi giornalisti. I servizi sociali hanno fatto saltare l’incontro tra i genitori e i tre bambini del bosco a causa dei media. Lo aspettavano da 10 mesi

• Genoa e Fiorentina si sono qualificate agli ottavi di Coppa Italia. I rossoblù hanno battuto il Südtirol (1-0) e la Viola ha travolto il Pisa (3-0)

• Oggi il Bologna dovrebbe esonerare Domenico Tedesco. Il favorito per sostituirlo è Raffaele Palladino

• L’Italvolley ha vinto 3-1 contro la Repubblica Ceca agli Europei. È la quarta vittoria in quattro partite

• Mina canta Pino Daniele. Venerdì uscirà Vento di passione

• Fabio Fazio torna in Rai. Sarà giudice per una puntata di Tale e quale show

• A 90 anni Woody Allen gira il suo 51esimo film. Sarà ambientato in Spagna

• Sono morti il regista e documentarista cileno Patricio Guzmán (85), la cantante francese dei Rita Mitsouko Catherine Ringer (68) e la giornalista britannica Frances Stonor Saunders (60)

Titoli

Corriere della Sera: Lituania, jet italiani in azione

la Repubblica: Legge elettorale /sì del Senato / nella bagarre

La Stampa: Jet italiani contro i droni russi

Il Sole 24 Ore: Giustizia penale, tempi ridotti del 40%

Il Messaggero: Baltico, tensione Nato-Russia

Il Giornale: Il pedofilo islamico / finisce in carcere

Avvenire: Europa alla prova

Qn: Legge elettorale, ok del Senato / Le opposizioni insorgono

Il Fatto: Dissenso / vietato

Leggo: Nato-Russia, venti di guerra sul Baltico

Libero: Espulsa (forse) nel 2032

La Verità: Smentito il giudice «buonista» / In cella il bengalese stupratore

Il Mattino: Nato-Russia, tensione nei cieli

il manifesto: Broglio / di ricino

il Quotidiano del Sud: Putin, attacchi e minacce / Ue, lo Scudo divide i partiti

Domani: Prezzi e guerre, tempesta perfetta Il sistema Italia ora rischia il tilt



