Marsala: "In via Istria viviamo tra topi, scarafaggi ed erbacce"

16/09/2026 22:00:00

Erbacce, alberi non potati, topi e scarafaggi, ma anche un muro che, secondo i residenti, sarebbe in condizioni precarie. Arriva dal quartiere popolare di via Istria, a Marsala, una nuova segnalazione sulle condizioni dell'area. A scrivere a Tp24 è la signora Rosa, una residente che ha già interessato Comune e Polizia municipale senza avere ottenuto, finora, gli interventi richiesti.

La donna racconta di segnalazioni effettuate da circa un mese e lamenta una situazione di degrado che, a suo dire, si trascina da tempo.

«Stiamo vivendo tra topi, scarafaggi ed erbacce», scrive. Tra i problemi segnalati ci sono anche alcuni alberi i cui rami arriverebbero in prossimità di una tubazione del gas e le radici che avrebbero creato ulteriori criticità.

La residente richiama l'attenzione anche su un muro nei pressi dell'uscita del campetto verso via Salemi che, secondo quanto riferisce, presenterebbe una parte distaccata.

«Abbiamo segnalato anche un muro all'uscita dal campetto verso via Salemi che è staccato, con il rischio che qualcuno possa farsi male», denuncia la cittadina, chiedendo una verifica delle condizioni della struttura.

Un altro problema riguarderebbe la vegetazione lungo via Salemi. Secondo la segnalazione, gli alberi e le piante presenti sul marciapiede limiterebbero la visibilità per chi percorre la strada.

La residente riferisce che esponenti dell'attuale amministrazione avevano visitato il quartiere e parla di aspettative rimaste finora senza risposta.

«Tante promesse e tante delusioni», scrive, chiedendo all'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti di intervenire con la pulizia dell'area e con le necessarie verifiche sulle situazioni indicate.

Si tratta, naturalmente, di criticità riportate dalla residente e che richiedono una verifica da parte degli uffici comunali competenti, soprattutto per gli aspetti che possono riguardare la sicurezza.

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