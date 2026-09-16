Marsala, il caso dei copri-mastelli «troppo piccoli». Un cittadino chiede chiarimenti

16/09/2026 09:45:00

Copri-mastelli acquistati dal Comune di Marsala che sarebbero inutilizzabili perché di dimensioni sbagliate. La vicenda, sollevata in Consiglio comunale dal consigliere Gesone, viene ripresa da un cittadino che ha scritto alla redazione di Tp24 chiedendo di conoscere quanto sia stato speso e che fine abbiano fatto i manufatti.

La segnalazione riguarda i contenitori pensati per nascondere alla vista i mastelli dei rifiuti e limitarne l'impatto nelle strade. Secondo quanto riferisce il lettore, però, le dimensioni dei copri-mastelli non sarebbero compatibili con quelle dei mastelli, che non riuscirebbero a entrare nelle strutture acquistate.

Una circostanza che, allo stato, necessita di un chiarimento da parte del Comune, anche per conoscere il numero dei manufatti acquistati, il loro costo complessivo e la loro attuale collocazione.

Il cittadino pone alcune domande all'amministrazione e all'ex sindaco, oggi consigliere comunale, Massimo Grillo, sotto la cui amministrazione sarebbe avvenuto l'acquisto.

«A quanto ammonta la spesa complessiva sostenuta dalla collettività per questo acquisto errato?», chiede il lettore, che solleva anche il tema di un possibile danno erariale. Su quest'ultimo punto, naturalmente, non è possibile trarre conclusioni senza conoscere gli atti, l'entità della spesa e le ragioni che hanno portato all'acquisto.

La questione era stata portata all'attenzione dell'Aula dal consigliere Gesone. Adesso la richiesta è quella di fare chiarezza attraverso dati e documenti: quanto sono costati i copri-mastelli, quando sono stati acquistati, perché non sarebbero utilizzabili e se sia possibile recuperarli o adattarli.

Il lettore auspica infine un intervento di Grillo nel prossimo Consiglio comunale per fornire chiarimenti sulla vicenda.

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