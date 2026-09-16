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Cittadinanza
16/09/2026 12:30:00

Erice, parcheggi a pagamento tutto l’anno: si torni alla stagionalizzazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2026/1789552809-0-erice-parcheggi-a-pagamento-tutto-l-anno-si-torni-alla-stagionalizzazione.jpg

Riportare gli stalli blu del centro storico di Erice a una gestione stagionale, così come previsto dal piano economico presentato da EOS in sede di gara. 

 

È quanto chiede l’avvocato Vincenzo Maltese con una mozione presentata ieri sera in Consiglio comunale, che sarà discussa e votata nella prossima seduta.

 

Al centro della contestazione c’è la modifica del piano parcheggi approvata dalla Giunta Toscano con la delibera numero 177 del 28 luglio 2026. Il provvedimento prevede l'attivazione di tutti gli stalli blu per 12 mesi l’anno, con una tariffa di 2 euro l’ora, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 24.

 

Una scelta che Maltese definisce priva di una spiegazione formale, sottolineando come la modifica sia stata adottata, a suo dire, «senza alcuna formale richiesta». Da qui la richiesta di rivedere l’impostazione e ripristinare la cosiddetta stagionalizzazione degli stalli.

 

Il piano presentato in gara

Il riferimento indicato nella mozione è il piano economico che EOS aveva presentato in sede di gara. Per il centro storico di Erice era prevista l’attivazione degli stalli blu esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 novembre.

Durante i mesi invernali, dunque, il sistema avrebbe previsto una sospensione dell’attivazione degli stalli a pagamento. 

Una differenza non soltanto organizzativa, secondo Maltese, ma destinata ad avere effetti anche sull’attrattività del borgo medievale.

 

La richiesta nasce infatti dalla preoccupazione per le possibili conseguenze che un sistema di parcheggio a pagamento attivo durante tutto l’anno potrebbe produrre sul tessuto economico e commerciale del centro storico.

«Erice nei mesi invernali deve essere attrattiva, non penalizzata da scelte illogiche e deterrenti», sostiene Maltese, evidenziando il rischio che le nuove modalità possano scoraggiare la presenza di visitatori e incidere sulle attività commerciali.

 

La questione adesso passa al Consiglio comunale. La mozione non è stata ancora votata: sarà inserita all’ordine del giorno della prossima seduta e saranno i consiglieri a dover esprimere il proprio orientamento sulla richiesta di tornare alla gestione stagionale degli stalli.

 

Il confronto, quindi, si sposta dalle decisioni della Giunta all’aula consiliare, dove si dovrà discutere se mantenere l’attuale configurazione dei parcheggi oppure rivederla alla luce del piano economico presentato in occasione della gara.

 









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