Marsala, addio ad Angela Leonarda Di Stefano vedova Milano

15/09/2026 12:30:00

È venuta a mancare all’età di 80 anni Angela Leonarda Di Stefano vedova Milano, deceduta a Palermo.

La camera ardente sarà allestita presso la Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello n. 3, a Marsala. Sarà possibile renderle l’ultimo saluto oggi dalle ore 17:00 alle 20:00 e domani dalle ore 10:00 alle 13:00.

I funerali saranno celebrati domani, 16 settembre, alle ore 16:00, presso la Chiesa Maria Ss. Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.

I familiari ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre e unirsi nel ricordo e nella preghiera.

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.