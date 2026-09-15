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Se ne sono andati

Se ne sono andati
15/09/2026 12:30:00

Marsala, addio ad Angela Leonarda Di Stefano vedova Milano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/marsala-addio-ad-angela-leonarda-di-stefano-vedova-milano-450.jpg

È venuta a mancare all’età di 80 anni Angela Leonarda Di Stefano vedova Milano, deceduta a Palermo.

La camera ardente sarà allestita presso la Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello n. 3, a Marsala. Sarà possibile renderle l’ultimo saluto oggi dalle ore 17:00 alle 20:00 e domani dalle ore 10:00 alle 13:00.

I funerali saranno celebrati domani, 16 settembre, alle ore 16:00, presso la Chiesa Maria Ss. Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.

I familiari ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre e unirsi nel ricordo e nella preghiera.

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.


Se ne sono andati | 2026-09-14 19:37:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2026/marsala-dice-addio-a-giovanni-genna-250.jpg

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Se ne sono andati | 2026-09-15 16:19:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/1789482105-0-marsala-addio-a-girolama-milazzo-vedovo-titone.jpg

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