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» Religioni
15/09/2026 21:57:00

Diocesi di Mazara, nuove nomine del vescovo Giurdanella: incarichi a Petrosino e Castelvetrano

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Nuovi incarichi nelle parrocchie e negli uffici della Diocesi di Mazara del Vallo. Il vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha disposto alcuni avvicendamenti che interessano, in particolare, le comunità di Petrosino e Castelvetrano.

Le nomine, spiega la Diocesi, sono state decise dopo un percorso di discernimento pastorale e tenendo conto delle esigenze delle diverse comunità.

 

Le nomine nelle parrocchie

 

Don Pietro Caradonna, attualmente cappellano dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, è stato nominato vicario parrocchiale della chiesa Maria Santissima delle Grazie di Petrosino.

Don Francesco Ingrande, finora vicario parrocchiale della Chiesa Madre di Partanna, sarà invece il nuovo vicario parrocchiale di San Francesco di Paola a Castelvetrano.

 

I nuovi incarichi di don Daniele La Porta

 

Un doppio incarico è stato affidato a don Daniele La Porta, attuale condirettore dell’Ufficio liturgico diocesano. Il sacerdote è stato nominato segretario della visita pastorale e direttore del Centro diocesano vocazioni.

La direzione del Centro vocazioni avrà una durata di cinque anni.

 

Il nuovo Collegio dei consultori

 

Il vescovo Giurdanella ha inoltre firmato il decreto di nomina del nuovo Collegio dei consultori, che resterà in carica per il quinquennio 2026-2031.

Ne fanno parte don Gioacchino Arena, attuale vicario generale, don Alessandro Palermo, don Marco Renda, don Giuseppe Alcamo e don Vito Saladino.

La Diocesi ha precisato che il nome corretto è quello di don Gioacchino Arena, rettificando un errore contenuto nella prima versione del comunicato, nella quale era stato indicato don Gioacchino Adamo.

 

Il vescovo: «Scelte per il bene delle comunità»

 

«Le nomine – ha dichiarato monsignor Angelo Giurdanella – sono maturate attraverso un attento discernimento pastorale e in considerazione delle diverse esigenze della Chiesa particolare e sono orientate a favorire il bene delle comunità cristiane e a sostenere sempre più efficacemente l’annuncio del Vangelo».

Il vescovo ha infine ringraziato i sacerdoti «per la disponibilità e la docilità manifestate nell’accogliere i nuovi incarichi», affidando al Signore il loro servizio, il cammino delle comunità coinvolte e quello degli uffici diocesani interessati dai cambiamenti.

 









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