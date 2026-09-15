Erice, Michele Cavarretta (Amo Erice) lascia il Consiglio comunale

15/09/2026 14:41:00

Michele Cavarretta si dimette dal Consiglio comunale di Erice.

La decisione è stata annunciata dallo stesso consigliere nel corso della seduta consiliare del 14 settembre e formalizzata con le dimissioni dalla carica.

Alla base della scelta c'è il rientro nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie D (CAN D), un incarico che, secondo Cavarretta, non è compatibile con la presenza e la continuità richieste dal mandato elettivo.

Una scelta che arriva a pochi mesi dall'avvio della fase politica che porterà alle amministrative del 2027 e che, almeno nelle intenzioni dell'ormai ex consigliere, non rappresenta un passo indietro dalla politica ericina.

«Ritengo che una carica pubblica non possa essere ricoperta a mezzo servizio: i cittadini meritano una presenza costante, che in questo momento non potrei garantire nei termini in cui sono abituato a operare», spiega Cavarretta. «Non è stata una decisione semplice, ma è l'unica coerente con il rispetto che porto per il ruolo istituzionale e per chi mi ha dato fiducia».

Cavarretta era entrato formalmente in Consiglio comunale nel gennaio 2023, subentrando a Elisabetta Burgarella. In questi anni ha ricoperto il ruolo di capogruppo del Gruppo Misto e ha partecipato all'attività consiliare anche su diversi temi amministrativi.

La sua uscita dall'Aula arriva però in una fase politicamente significativa per Erice.

Nel giugno scorso Cavarretta era stato infatti indicato come nuovo coordinatore di Amo Erice, movimento civico che ha avviato il percorso in vista delle elezioni amministrative del 2027.

L'obiettivo è aggregare diverse realtà civiche e costruire una proposta alternativa in vista della prossima sfida per il governo della città.

Ed è proprio sul futuro politico che Cavarretta mette l'accento. Le dimissioni dal Consiglio, dice, non significano la fine del suo impegno pubblico.

«Da domani, da cittadino tra i cittadini, e da coordinatore del movimento civico AmoErice, continuerò a stare tra la gente e a raccogliere istanze e proposte», afferma. «I mesi che ci separano dalla prossima campagna elettorale non saranno un tempo di attesa: dedicherò le mie energie a costruire un progetto serio e concreto insieme ai colleghi di Amo Erice».

Il movimento "Amo Erice" - che ha come riferimento Giuseppe Guaiana, consigliere più votato del consiglio comunale di Trapani - ha già avviato un percorso politico e organizzativo guardando alla scadenza elettorale, mentre a Erice cominciano a delinearsi i primi posizionamenti in vista della conclusione dell'esperienza amministrativa guidata dalla sindaca Daniela Toscano.

Sul piano consiliare, Cavarretta assicura comunque continuità alla rappresentanza dell'area politica di riferimento. «La nostra voce in Consiglio comunale resterà presente grazie al lavoro del collega Giuseppe Ferrante, al quale auguro buon lavoro, e della collega Assunta Aiello: con entrambi la collaborazione sarà totale».

Una presenza, quella di Cavarretta, che nelle ultime settimane si era fatta sentire su diversi dossier amministrativi.

Cavarretta dunque lascia il posto in Consiglio per tornare a concentrarsi anche sull'attività arbitrale nazionale e, parallelamente, sulla costruzione del progetto civico di Amo Erice.

«Non è un addio, ma un arrivederci», conclude. «Le cariche passano, le idee e il legame con le proprie radici restano».



