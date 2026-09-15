Meteo. Stabile in provincia di Trapani, ma in settimana peggiora

15/09/2026 07:54:00

La Sicilia si sveglia con un martedì 15 settembre a due velocità: più stabile e soleggiato sul versante occidentale, qualche maggiore incertezza altrove. Per Trapani, Marsala e buona parte della provincia la giornata promette soprattutto sole, temperature ancora estive ma senza eccessi e un protagonista abbastanza insistente: il vento da nord. Insomma, settembre continua a vestirsi da estate, ma almeno ha smesso di esagerare.

Trapani e provincia: sole, fino a 28-29 gradi

A Trapani le previsioni indicano una giornata prevalentemente soleggiata, con massime attorno ai 28-29°C e minime sui 20-24°C a seconda delle zone. Nelle prime ore del mattino il cielo può presentarsi più nuvoloso, ma con tendenza a schiarite.

Il vento soffierà soprattutto dai quadranti settentrionali, tra Tramontana e Grecale, generalmente moderato. Nelle ore centrali e pomeridiane sono possibili rinforzi nell’ordine dei 20-30 km/h, soprattutto lungo la costa occidentale.

Marsala: poche nuvole e Tramontana più vivace nel pomeriggio

Anche a Marsala il quadro è tranquillo. Le previsioni più aggiornate indicano cielo poco nuvoloso o sereno e precipitazioni praticamente assenti. Le temperature dovrebbero oscillare tra 24 e 28°C, con una massima attorno ai 27-28 gradi nelle ore centrali.

Il vento sarà più evidente nel pomeriggio: Tramontana da nord o nord-ovest con valori medi attorno ai 25-30 km/h e possibili rinforzi superiori. Per chi pensava a una giornata perfettamente immobile allo Stagnone, Eolo ha evidentemente altri programmi.

Mare poco mosso, localmente mosso

Lungo le coste trapanesi il mare sarà in prevalenza poco mosso, con moto ondoso in aumento nel pomeriggio sui tratti maggiormente esposti ai venti settentrionali. Tra Castelvetrano e il Canale di Sicilia le onde possono raggiungere localmente mezzo metro o poco più, mentre al largo di Marsala alcune elaborazioni indicano valori anche prossimi al metro nei momenti più ventilati.

Sicilia: qualche temporale possibile lontano dal Trapanese

Sul resto dell'Isola la situazione è un po' meno lineare. Una modesta instabilità interessa soprattutto il basso Tirreno, i rilievi interni e le zone centro-orientali e meridionali, dove nelle ore pomeridiane non sono esclusi rovesci o temporali isolati. La Sicilia occidentale, e in particolare il Trapanese, resta invece tra le aree più stabili.

Nessuna allerta gialla della Protezione Civile per la Sicilia oggi

Il bollettino nazionale di criticità della Protezione Civile, emesso ieri per la giornata di oggi, non indica zone della Sicilia in allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico o temporali. Le criticità segnalate riguardano invece settori della Calabria e il Salento.

Va fatta una distinzione importante: alcuni sistemi meteorologici segnalano una possibile vigilanza gialla per temporali da mercoledì, ma si tratta di un avviso meteorologico e non equivale, allo stato attuale, a un'allerta ufficiale della Protezione Civile per la Sicilia.

Quando cambia il tempo?

Mercoledì 16 dovrebbe restare ancora abbastanza stabile nel Trapanese, con temperature sui 29°C. Giovedì 17 è previsto un aumento della nuvolosità; il segnale di cambiamento diventa più interessante tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, quando l'instabilità dovrebbe spostarsi gradualmente verso il Centro-Sud e aumenterà la possibilità di rovesci anche sulla Sicilia.

Per Trapani, le proiezioni indicano infatti circa 30°C giovedì, poi un calo verso 27-28°C tra venerdì e sabato, accompagnato da una maggiore probabilità di pioggia. La svolta, dunque, non è prevista oggi: il passaggio da tenere d'occhio è soprattutto quello tra venerdì e il fine settimana.



