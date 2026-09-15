Marsala, minicar si ribalta dopo lo scontro: paura ai soliti incroci di via Mergellina

15/09/2026 13:16:00

Una mancata precedenza, lo scontro e una minicar che si ribalta sull’asfalto. Tanta paura questa mattina a Marsala, nel trafficato nodo viario tra via Mergellina, via delle Sirene e via Pumilia. A bordo della piccola vettura viaggiavano alcuni minorenni che, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato gravi conseguenze.

La dinamica esatta dovrà essere accertata, ma da una prima ricostruzione la minicar non avrebbe dato la precedenza a una Fiat Panda che procedeva lungo la strada principale. Dopo l’impatto il piccolo mezzo si è rovesciato.

I soccorsi

Gli occupanti sono riusciti a uscire dalla vettura e sarebbero rimasti sostanzialmente illesi, a parte qualche possibile contusione. Per precauzione, le persone presenti hanno richiesto l’intervento del 118, così da escludere traumi.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco, che hanno controllato e messo in sicurezza il veicolo ribaltato.

Una zona dove gli incidenti si ripetono

Quello di oggi non è un episodio isolato. L’intera area compresa tra via Sibilla, il plesso scolastico Giovanni Pascoli, via Mergellina e via delle Sirene è stata più volte teatro di incidenti.

Nel settembre del 2024, proprio nei pressi della scuola Pascoli, due vetture si scontrarono durante la notte e diverse persone dovettero ricorrere alle cure dei sanitari.

Nel giorno di Pasqua del 2025, invece, all’incrocio tra via Mergellina e via delle Sirene furono coinvolte cinque automobili. Il 3 maggio scorso, poco distante, un’altra microcar si ribaltò dopo lo scontro con una Fiat Punto. Dieci giorni più tardi, nello stesso tratto, un’altra mancata precedenza coinvolse tre automobili.

Una sequenza che rende difficile parlare ancora di semplice fatalità. Tra scarsa visibilità, segnaletica e precedenze spesso ignorate, quello di via Mergellina continua a essere uno dei punti più delicati della circolazione urbana marsalese. E adesso, con la riapertura delle scuole e l’aumento del traffico, il problema torna a essere ancora più urgente.



