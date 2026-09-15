Mazara, inaugurata la nuova scuola “SS Paolo II”: è il primo progetto PNRR completato

15/09/2026 12:09:00

Una scuola nuova al posto del vecchio plesso chiuso sei anni fa per problemi di sicurezza. A Mazara del Vallo è stato inaugurato l'edificio scolastico “SS Paolo II” di via Santoro Bonanno, demolito e ricostruito grazie a circa 2,7 milioni di euro del PNRR. È il primo degli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Comune porta a conclusione.

Il nuovo edificio è stato assegnato all'Istituto comprensivo “G. Grassa - G.B. Quinci” e ha aperto le porte in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico. Da oggi lo frequentano circa 80 bambini della scuola dell'infanzia, tra i 3 e i 6 anni.

«Oggi è un giorno di festa perché inauguriamo il primo progetto PNRR tra i numerosi che ci hanno finanziato – ha detto il sindaco Salvatore Quinci durante la cerimonia –. È un giorno di festa perché inauguriamo una nuova scuola, cosa che non avveniva da moltissimo tempo nella nostra città».

Dal vecchio edificio al nuovo Polo dell'Infanzia

Il precedente plesso era stato chiuso nell'agosto del 2020 per motivi di sicurezza. L'amministrazione ha successivamente avviato il percorso per la demolizione e la completa ricostruzione attraverso i finanziamenti del PNRR.

Il nuovo edificio è stato concepito come Polo dell'Infanzia 0-6 anni, con spazi destinati anche a micronido e sezione primavera. Al momento sono entrate in funzione le sezioni della scuola materna gestite direttamente dall'Istituto comprensivo.

«Questo plesso non è solo un immobile nuovo, moderno ed efficiente, è un vero e proprio Polo dell'Infanzia», ha sottolineato Quinci. Restano da completare alcuni interventi esterni e dovranno arrivare nuovi arredi.

L'appalto e i lavori

I lavori sono stati realizzati dalla cooperativa LESIF di Mazara del Vallo, aggiudicataria dell'appalto nel 2023 con un ribasso del 30,865%. L'importo netto contrattuale indicato dal Comune è di circa 1,73 milioni di euro, compresi gli oneri per la sicurezza e al netto di Iva e oneri previdenziali.

La progettazione tecnico-economica è stata affidata al raggruppamento formato dall'ingegnere Salvatore Castaldo ed Ellipe Engineering di Agrigento, mentre il progetto definitivo è stato approvato nel febbraio 2025.

Alla cerimonia hanno partecipato amministratori e consiglieri comunali, il personale scolastico, le famiglie e gli alunni. La dirigente Mariella Misuraca ha ringraziato l'amministrazione per la realizzazione dell'intervento e dato il benvenuto alla comunità scolastica nel nuovo plesso.

Per il Comune l'inaugurazione rappresenta soprattutto il primo risultato visibile degli investimenti PNRR: un'opera conclusa e già utilizzata, mentre resta aperta la corsa per completare gli altri progetti finanziati entro le scadenze previste dal Piano.



