Trapani, aggressivo in famiglia si scaglia contro i Carabinieri: arrestato

15/09/2026 11:29:00

Era stato segnalato per alcuni comportamenti aggressivi in ambito familiare. Quando i Carabinieri lo hanno rintracciato per identificarlo, avrebbe opposto resistenza e aggredito i militari, ferendone uno.

È accaduto a Trapani, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un giovane con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Rintracciato per strada

Al loro arrivo nell’abitazione indicata dalla segnalazione, i militari non hanno trovato il giovane, che si era già allontanato. Dopo alcuni minuti di ricerche, è stato individuato lungo una strada della città.

Durante le operazioni di identificazione, secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo avrebbe impedito ai Carabinieri di svolgere gli accertamenti e si sarebbe scagliato contro di loro.

Uno dei militari ha riportato delle lesioni ed è stato necessario l’intervento del personale sanitario.

Disposto l’obbligo di presentazione

Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per il giovane la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel corso del procedimento e potranno considerarsi definitive soltanto in presenza di una sentenza irrevocabile.



