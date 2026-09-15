San Vito Lo Capo, sequestrati 13 mila articoli di bigiotteria: erano senza etichette di sicurezza

15/09/2026 09:28:00

Oltre 13 mila articoli di bigiotteria sequestrati in un negozio del centro di San Vito Lo Capo. Bracciali, collane e orecchini erano esposti in vendita senza le informazioni obbligatorie previste dalla normativa a tutela dei consumatori.

Il controllo è stato effettuato dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Trapani, nell’ambito dei servizi di vigilanza economica intensificati nelle principali località turistiche della provincia.

Mancavano le indicazioni obbligatorie

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, i prodotti erano privi dell’etichettatura e delle indicazioni in lingua italiana relative ai materiali utilizzati, al Paese di origine e al produttore o importatore.

Elementi che non sono semplici formalità burocratiche: servono infatti a consentire al consumatore di conoscere la provenienza e la composizione degli articoli acquistati.

La merce è stata quindi sequestrata per violazione delle disposizioni previste dal Codice del consumo.

Il rischio per i consumatori

La Guardia di Finanza sottolinea come l’assenza delle informazioni sulla provenienza possa nascondere l’impiego di materiali di qualità scadente o potenzialmente nocivi, realizzati senza rispettare gli standard previsti dalle normative europee e nazionali.

Nel settore della bigiotteria, dove gli oggetti entrano spesso direttamente a contatto con la pelle, la corretta indicazione dei materiali utilizzati assume quindi particolare importanza.

Sanzioni fino a 25 mila euro

Al rappresentante dell’attività commerciale sono state contestate violazioni in materia di informazione al consumatore.

Il Codice del consumo prevede, per queste irregolarità, sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 25 mila euro.

L’operazione rientra nel piano di controlli predisposto dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e, allo stesso tempo, garantire condizioni di concorrenza corrette tra le attività commerciali.



