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Cronaca
15/09/2026 14:53:00

Marsala, il frigo abbandonato ha pure il vino “al fresco”. E nel fossato spunta una stufetta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/1789476834-0-marsala-il-frigo-abbandonato-ha-pure-il-vino-al-fresco-e-nel-fossato-spunta-una-stufetta.jpg

Un frigorifero, una bottiglia di vino e una piccola altalena. Non siamo nel cortile di una casa, ma sul marciapiede di via Mario Nuccio, a Marsala. È la nuova tappa del nostro viaggio tra i rifiuti abbandonati in città. E anche questa mattina il campionario non delude.

 

Il frigorifero è appoggiato alla parete di un edificio, con evidenti tracce di ruggine. Dentro c’è persino una bottiglia di vino, sistemata nello sportello. Messa “al fresco”, verrebbe da dire, se non fosse che qui l’unica cosa lasciata a riposare è il senso civico.

 

Accanto, una piccola altalena: struttura metallica arrugginita, seggiolino e sostegni consumati. Anche lei sul marciapiede. Un curioso assortimento di oggetti che qualcuno ha deciso di lasciare in strada, facendo dello spazio di tutti il deposito delle cose che non servono più.

 

 

Ci spostiamo in via Sibilla, nel fossato al Baluardo Velasco. Qui qualcuno ha pensato di buttare una stufetta elettrica. Non accanto a un contenitore, non in attesa dentro casa: giù, nel fossato.

È la stessa zona dove, tempo fa, sono stati tagliati gli alberi che offrivano ombra e un po’ di fresco. Al posto di quella cura che il luogo meriterebbe, adesso bisogna fare i conti anche con un elettrodomestico gettato via.

 

Il problema comincia dal gesto di chi abbandona questi oggetti, convinto evidentemente che debba essere qualcun altro a occuparsene. Ma poi c’è il seguito: rimuoverli, restituire decoro ai luoghi, evitare che un rifiuto diventi l’invito a lasciarne altri.

Intanto, in via Mario Nuccio c’è il frigo con il vino. E al Baluardo Velasco c’è la stufetta.

Chissà quanto tempo rimarrà lì.









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