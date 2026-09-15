Giovane mamma muore a nove giorni dal parto

15/09/2026 17:19:00

Aveva dato alla luce il suo bambino appena nove giorni fa. Rossella Suriano, giovane professionista di Partinico, è morta improvvisamente nella notte, lasciando il marito Dario, il neonato e un’intera comunità sconvolta.

Le cause del decesso non sono ancora state chiarite. Il sindaco Pietro Rao, annunciando la tragedia, ha parlato di una morte «probabilmente legata alle conseguenze del parto» e ha chiesto che venga accertato fino in fondo ciò che è accaduto.

Il dolore di Partinico

«Non si può morire così», scrive il primo cittadino. «Non si può accettare che una madre venga strappata alla vita pochi giorni dopo aver dato alla luce il proprio figlio. Occorrerà comprendere fino in fondo che cosa sia accaduto, con rispetto e verità».

La notizia ha rapidamente attraversato Partinico, dove Rossella era conosciuta e stimata. Rao la ricorda come una donna «solare, gentile e piena di vita», capace di farsi apprezzare per la preparazione professionale e, soprattutto, per la sua umanità.

Il lavoro all’Ismett

Rossella aveva recentemente superato un concorso all’Ismett di Palermo, raggiungendo un importante traguardo dopo un percorso fatto di impegno e sacrifici.

«Si fece subito apprezzare per le sue straordinarie capacità professionali», racconta il sindaco, ricordandone anche l’umiltà, la discrezione e la rara gentilezza nei rapporti con gli altri.

La nascita del bambino, tanto desiderato, avrebbe dovuto aprire una nuova stagione nella vita di Rossella e del marito. Si è trasformata invece nel principio di un dolore difficile persino da raccontare.

La richiesta di verità

Al momento, sulle circostanze della morte non sono stati diffusi ulteriori particolari. Saranno gli eventuali accertamenti sanitari e giudiziari a stabilire se vi sia un collegamento tra il decesso e il parto, come ipotizzato dal sindaco.

Rao ha espresso la vicinanza dell’intera amministrazione comunale al marito Dario, al bambino, ai genitori, alla sorella e a tutti i familiari.

«Ciao Rossella. Il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua delicata presenza resteranno per sempre nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna e il privilegio di conoscerti», conclude il primo cittadino.



