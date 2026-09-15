Buongiorno24 del 15 Settembre 2026

Siamo tornati! Comincia la settima stagione di Buongiorno24, la diretta del mattino con la redazione di Tp24 per commentare i fatti del giorno.
Ospite della puntata è Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Sperone-Pertini di Palermo. Nel giorno della prima campanella in Sicilia parleremo della scuola come presidio educativo nei quartieri più difficili e ricorderemo don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia a Brancaccio il 15 settembre 1993.
Spazio poi all’inchiesta di Tp24 sul Cultural Cafè di Trapani: l’associazione scelta per gestire lo spazio nel complesso monumentale di San Domenico è nata appena tredici giorni prima dell’avvio della procedura. Ricostruiamo finanziamenti, legami familiari con l’assessora Giusy Poma, autorizzazioni e interrogativi ancora aperti.
A Trapani parte oggi anche il Bus Rapid Transit, ma in configurazione ancora parziale: la corsia riservata di via Ammiraglio Staiti sarà percorribile dagli autobus in una sola direzione. Il debutto coincide con la riapertura delle scuole e con il ritorno del traffico ordinario.
Da Marsala, infine, la partenza della traversata solidale verso Tunisi: Andrea Menga e Giovanni De Carlo affronteranno 273 chilometri in canoa surfski per raccogliere fondi destinati alla salute infantile nei Paesi più poveri.
Vivere con un cane, soprattutto in un territorio come il nostro, fatto di montagne, sentieri e stagioni nette, significa condividere una quotidianità che porta con sé responsabilità precise. Un cane sano non...
Si chiude con una sanzione amministrativa di mille euro e con il dissequestro della merce il procedimento che aveva coinvolto la De.Ga Fish S.r.l. di Mazara del Vallo nell'operazione sui prodotti ittici effettuata a Trapani tra il 30 giugno e il...
Nelle sedi di Mazara del Vallo e Trapani, l'iniziativa esclusiva del mese unisce finanziamenti flessibili con prima rata a gennaio 2027 a un drastico abbattimento dei listini sulle vetture certificate.
TRAPANI / MAZARA DEL VALLO...
Una folla silenziosa ha riempito ieri piazza Garibaldi, a Belmonte Mezzagno, per l’ultimo saluto a Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due amici di 18 e 20 anni morti dopo essere stati travolti da un’auto in gara durante la Cronoscalata...