15 Settembre: petrolio su, Cina e Usa per l'Ia libera, Afd al 30 per cento

15/09/2026 07:08:00

E' il 15 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Dopo gli attacchi houthi in Arabia, il prezzo del petrolio sale a 109 dollari e il prezzo del diesel statunitense tocca il record di 6,23 dollari al gallone, Saudita. Trump dà la colpa a Kiev e Mosca

• I Treasury Usa a dieci anni toccano il 5 per cento, il massimo dal 2023, e i mutui superano il 7 per cento. Gli analisti scommettono su un rialzo dei tassi della Fed, nonostante la contrarietà di Trump

• La Finlandia ha aderito alla deterrenza nucleare francese: è il primo Paese confinante con la Russia a farlo

• Il matrimonio di Donald Trump Jr. alle Bahamas sarebbe stato pagato in gran parte da un oligarca russo suo amico, fedelissimo di Putin

• Un consigliere comunale di Trieste vicino a Vannacci farà parte degli osservatori internazionali che valuteranno la trasparenza delle elezioni russe per conto degli uomini di Putin

• Salvini a Milano ha parlato con i capi delle aziende che lavorano ancora a Mosca: «Sciocco non mantenere relazioni con la Russia». L’agenzia Tass ha rilanciato l’incontro



• Emanuela Maccarani, ex dt delle Farfalle e messa sotto accusa da due di loro, andrà ad allenare la Nazionale russa di ginnastica ritmica, lavorando anche con l’ex amante di Putin Alina Kabaeva

• Trump e Xi Jinping, per una volta d’accordo, respingono l’allarmismo sull’Ai lanciato da Anthropic, OpenAi e xAi. Intanto la Russia usa Claude per hackerare l’Ucraina

• In Germania, per la prima volta nella storia, l’Afd è al 30 per cento e la popolarità di Merz è al 14. L’addio del cancelliere appare sempre più probabile

• Il centrosinistra di Andersson ha vinto le elezioni svedesi: 176 seggi contro 173, appena uno sopra la maggioranza assoluta

• I premier di Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno chiesto a Westminster il diritto di indire referendum sull’indipendenza per tornare nell’Ue

• Anche in Inghilterra c’è un caso Pelicot: per oltre vent’anni un uomo di Stockport ha drogato e fatto stuprare la moglie da altri uomini, dodici dei quali ora sono a processo

• Il Senato chiude l’esame della legge elettorale, che ora torna alla Camera

• Adescata sui social, una ragazza di 22 anni è stata sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia. Il suo aggressore, 26 anni, è stato arrestato

• L’uomo scarcerato dopo aver molestato una ragazzina di 13 anni in un minimarket di Torino ha scritto al tribunale per scusarsi, ma la procura chiede comunque che torni in carcere

• Ue e Canada si avvicinano sempre di più. L’Europarlamento apre un ufficio di rappresentanza a Ottawa e giovedì il premier Carney parlerà a Strasburgo

• Revolut è stata raggirata. Ha ceduto dati sensibili ed estratti conto di alcuni clienti a truffatori che s’erano spacciati per un’agenzia governativa italiana

• Leone XIV cancella il taglio del 10 per cento agli stipendi dei cardinali voluto da Francesco

• L’indotto dell’ex Ilva di Taranto incrocia le braccia per 24 ore: rischiano il licenziamento quasi 2.500 operai dell’appalto

• I medici di famiglia scioperano oggi e domani contro l’accordo sulle Case della Comunità, che imporrebbe orari fissi, e per chiedere più organici e tutele

• Una dottoranda di entomologia ha scoperto quattro nuove specie di insetti. Le ha chiamate Swiftiephylus, in omaggio a Taylor Swift

• Scade oggi lo stop agli accordi di Schengen tra Italia e Spagna, attivato dopo i fatti di Ceuta, ma il governo potrebbe prorogarlo

• L’attrice Hayden Panettiere sarebbe morta per una sola pillola di ossicodone tagliata con il fentanyl. Ora si cerca lo spacciatore

• Israele si scaglia contro Naza, il documentario premiato a Venezia: c’è chi chiede la revoca della cittadinanza ai due registi e un processo militare

• In Turchia sono state arrestate 162 persone della comunità Lgbtq+, indagate 9 associazioni e 13 aziende: la campagna del governo si chiama La mia famiglia è al sicuro

• Futuro Nazionale sbarca in Lombardia: un consigliere lascia la Lega per Vannacci e il partito ottiene il suo primo gruppo in un consiglio regionale

• Il sindaco di Legnago vuole togliere i sussidi alle famiglie dei maranza dopo che due ragazzi di 15 anni hanno scippato un’anziana e rapinato un tabaccaio

• Il gioielliere Mario Roggero, condannato per aver ucciso due ladri, resta in carcere: respinta la richiesta dei domiciliari

• La procura di Roma ha chiesto il processo per la dipendente Inps che avrebbe spiato i dati personali di Giorgia Meloni

• A Roma una donna è stata ferita alla spalla da un pallino di plastica sparato forse da una pistola ad aria compressa: non sarebbe il primo episodio contro donne nella zona

• I nuovi test tossicologici su Daniel Maldini sono risultati negativi, ma si attendono ancora i risultati definitivi. Intanto lui è tornato ad allenarsi

• Roma e Inter sono prime in classifica. I giallorossi hanno sconfitto il Toro (2-0), i nerazzurri hanno battuto l’Udinese con una spettacolare rimonta (5-3) e il Como ha avuto la meglio sul Parma (2-1)

• Jannik Sinner si è iscritto al torneo di Vienna

• Polemiche perché Sydney Sweeney si è spogliata, coperta solo da due palloni da football, per pubblicizzare la piattaforma di scommesse Novig

• Oliver Stone festeggia i suoi 80 anni a Roma: stasera alla Casa del Cinema presenta Nato il 4 luglio

• Sono morti il papà di Andy Burnham, Roy (85 anni), il chitarrista dei Dead Boys Cheetah Chrome (71), Bob Mackie (87), lo stilista che disegnò l’abito che indossava la Monroe quando cantò Happy Birthday a Jfk, e l’esorcista Gianfranco Macor (84)



Titoli

Corriere della sera: Nuovo balzo di greggio e gas

la Repubblica: La roulette russa dei poli

La Stampa: Cine e Usa: niente regole sull’Ai

Il Sole 24 Ore: Rally di petrolio e gas, bond / Usa oltre il 5% AI e caro energia spaventano i mercati

Il Messaggero: Roma / in volo

Il Giornale: Sei di sinistra e ambientalista? / A Bologna ti «regalano» casa

Avvenire: A mano disarmata

Qn: Trump: Tregua energetica / ma Zelensky resta cauto

Il Fatto: Meloni butta via Nordio: / né ministro né deputato

Leggo: Petrolio e gas, prezzi alle stelle

Libero: Grillo vara il VaffanConte

La Verità: Roggero resta dentro perché è italiano

Il Mattino: «Energia, stop raid Mosca-Kiev»

il manifesto: Diritti / al bersaglio

il Quotidiano del Sud: Voto, riforma al rush finale / Sulle firme sos a Mattarella

Domani: Attacchi Houthi, petrolio alle stelle / Trump: «Colpa di Kiev e Mosca»



